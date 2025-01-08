МИД Катара назвал «спекуляциями» разговоры о поставках газа в Европу по трубопроводу через Сирию

Источник изображения: topwar.ru

Появившиеся на фоне свержения сирийского президента Башара Асада слухи о планах поставок Катаром природного газа в Европу по трубопроводу через Сирию в Дохе назвали спекуляциями.

Мы все видели спекуляции в СМИ об этом газопроводе, это не что иное, как домыслы СМИ

– сказал официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в беседе с корреспондентом информагентства ТАСС.

Стоит напомнить, что проект строительства газопровода по маршруту Катар-Саудовская Аравия-Сирия-Турция-Европа обсуждался ещё в нулевых годах. Однако из-за негативного отношения властей Саудовской Аравии эти планы были отложены.

Некоторые эксперты отмечали, что бывший сирийский президент Башар Асад поплатился якобы за свое несогласие на строительство этого газопровода через Сирию. После ухода Асада в декабре прошлого года сразу же стали появляться слухи о возможности возобновления газового проекта. Тем более, что новые власти Сирии считаются близкими как к Турции, так и к Катару.

Ранее катарские власти пригрозили европейцам прекращением поставок сжиженного природного газа, если они станут накладывать крупные штрафы на её нефтяную компанию.

Европейский союз пытается искать альтернативные источники энергоресурсов на фоне отказа от российских поставок.