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Военное обозрение

Начальник управления коммуникаций ВС ВСУ: украинские F-16 не могут соревноваться с технологичными самолетами россиян

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Источник изображения: topwar.ru

Воздушные силы Украины столкнулись с проблемой в обеспечении паритета с российскими истребителями в потенциальных воздушных боях, об этом заявляет начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

С его слов, для достижения более высоких результатов украинской армии необходимы истребители более современной модификации, оснащенные мощными радарами и ракетами с увеличенной дальностью поражения.

Как выразился Игнат, украинские F-16 не могут соревноваться с технологичными самолетами россиян. Поэтому ВС ВСУ хотелось бы получить более современные модификации американских самолетов.

В то же время, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что на данный момент украинские пилоты демонстрируют высокую подготовку и профессионализм, выполняя боевые задачи как на советской, так и на американской технике.

Однако текущие модели истребителей F-16, находящиеся на вооружении украинской армии, не обладают всеми характеристиками, которые позволили бы им эффективно конкурировать с российскими самолетами.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что украинский пилот на F-16 установил рекорд для данного самолета по уничтожению воздушных целей за один боевой вылет. В ВС ВСУ заявляют, что он якобы смог поразить шесть российских крылатых ракет при помощи четырех ракет «воздух-воздух» и штатной авиационной пушки.

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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