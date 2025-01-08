ВС ВСУ утверждают, что украинский пилот впервые в истории F-16 сбил 6 крылатых ракет за один вылет

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Украинский пилот, управлявший истребителем F-16, установил своеобразный рекорд, уничтожив шесть крылатых ракет за один боевой вылет. Этот случай, произошедший 13 декабря, стал беспрецедентным в истории эксплуатации самолётов данного класса, о чем сообщает командование ВС ВСУ.

Согласно озвученным данным, четыре российские крылатые ракеты были уничтожены при помощи ракет класса «воздух-воздух», которыми был вооружён истребитель. Однако на этом пилот не остановился. После израсходования ракетного вооружения он принял решение продолжить перехват с использованием авиационной пушки.

Данное решение, как подчеркивают представители ВС ВСУ, было крайне рискованным, поскольку требовало максимального сближения с целями. Взрыв боевой части ракеты массой в 450 кг в непосредственной близости от самолета представлял для самой машины и пилота серьезную угрозу. Как минимум, истребитель мог влететь в «облако обломков».

Между тем в ходе выполнения маневра пилот смог уничтожить ещё две ракеты, которые летели рядом друг с другом. Что характерно, изначально украинский летчик считал, что атакует одну цель.

Подводя итоги, в украинском командовании отметили, что достичь столь выдающихся результатов пилоту ВС ВСУ удалось благодаря недавнему переучиванию управлению истребителем F-16 на территории США.