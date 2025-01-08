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Военное обозрение

Западные эксперты считают, что для защиты всей Европы необходимо срочно вооружить Германию

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Источник изображения: topwar.ru

Эксперты из издания Financial Times считают, что главной угрозой для Европы в наступившем году являются Россия и США. Авторы статьи пишут, что Путин и Трамп создают проблемы для европейской безопасности, поэтому ЕС необходимо срочно укреплять свою собственную оборону, в частности, вооружив Германию.

По их мнению, нарастающая «угроза» со стороны РФ и безразличие новой администрации США ставят Европу в крайне затруднительное положение. В итоге, чтобы противостоять возникающим вызовам, властям ФРГ, которая является крупнейшей экономикой Европы, крайне важно выполнить обещание канцлера Олафа Шольца о значительном увеличении расходов на оборону.

Здесь стоит отметить, что «крупнейшая экономика» ЕС сегодня находится, мягко говоря, в затруднительном положении из-за отказа от российских энергоресурсов. При этом резкий рост затрат на оборону может и вовсе «загнать» её в глубокую рецессию.

Между тем авторы статьи настаивают на том, что именно Германия должна стать «первой скрипкой» в сфере обороны ЕС на фоне возможного вывода американского контингента, которым грозит европейцам Трамп.

В материале говорится, что НАТО сегодня на треть отстает от необходимого уровня, который, по расчетам аналитиков альянса, позволил бы сдерживать Россию. При этом эксперты считают, что ФРГ с ее промышленной и инженерной базой могла бы восполнить данный недостаток.

Что характерно, подводя итоги своих размышлений, авторы статьи подчеркнули, что после событий Второй мировой войны резкий рост военного потенциала Германии может вызвать серьезные опасения у некоторых её соседей, в частности, Польши и Франции. Однако, как они выразились, властям этих стран придется преодолеть свои страхи во имя безопасности всей Европы.

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