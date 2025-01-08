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Интерфакс-АВН

Ряд китайских компаний выступил против внесения Пентагоном в список структур со связями с военными КНР

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: Юрий Смитюк/ ТАСС

Пекин. 7 января. ИНТЕРФАКС - Несколько фирм КНР выразили протест в связи с решением Пентагона внести их в списки компаний, которые, по мнению США, имеют связи с китайскими военными, передает во вторник агентство Associated Press

Минобороны США обновляет этот список ежегодно, теперь в него входят 134 компании. Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США за 2024 финансовый год запрещает Пентагону с июня 2026 года вести дела с данными структурами.

На этот раз списки, в частности, пополнили китайская частная инвестиционная компания Tencent, разрабатывающая системы с искусственным интеллектом SenseTime, и производитель топливных элементов и аккумуляторов CATL.

"Поскольку Tencent не является китайской военной компанией и не вносит вклад в военно-промышленную базу Китая, здесь считают, что внесение в данные списки - ошибка", - говорится в заявлении Tencent для Гонконгской фондовой биржи.

В Tencent уточнили, что поскольку этот список затрагивает лишь закупки Минобороны США, на бизнес компании он не влияет.

В SenseTime подчеркнули, что "фактических оснований" для включения в список этой компании нет, и выразили "твердое несогласие" с этим шагом. В фирме подчеркнули, что решение США "не будет иметь практического влияния на ее глобальные операции".

В CATL заверили, что никогда не были задействованы в какой-либо военной активности. Там заявили о намерении контактировать с Минобороны США по проблеме включения в списки, пообещали в случае необходимости обратиться с иском в суд для защиты компании и ее акционеров.

На брифинге представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал США немедленно скорректировать свою политику, отменить санкции против китайских компаний.

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Китай
США
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