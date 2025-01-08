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Интерфакс-АВН

Объединенные экспедиционные силы отслеживают "теневой флот" РФ в Балтике с помощью искусственного интеллекта - СМИ

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Нефтяной танкер проходит под мостом Грейт-Бельт-Бридж через пролив Большой Бельт, Дания
Нефтяной танкер проходит под мостом Грейт-Бельт-Бридж через пролив Большой Бельт, Дания.
Источник изображения: © Getty Images / Tim Graham

Хельсинки. 7 января. ИНТЕРФАКС - Возглавляемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы (JEF) приступили к отслеживанию предполагаемого теневого флота России в Балтийском море с помощью искусственного интеллекта.

"Система регистрирует суда так называемого теневого флота России и предупреждает, если они приближаются к критически важной инфраструктуре, такой как электроэнергия, газ или телекоммуникации. Система распространяет предупреждение среди всех десяти стран JEF", - сообщает во вторник портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Отмечается, что цель запущенной на прошлой неделе операции с привлечением искусственного интеллекта Nordic Warden - предупреждение об угрозах подводным коммуникациям в Балтийском море.

Портал приводит слова словам министра обороны Великобритании Джона Хили, согласно которым инновационная новая система предлагает беспрецедентную возможность контролировать большие территории при относительно небольших ресурсах.

В состав JEF входят десять стран: Великобритания; Дания; Эстония; Финляндия; Исландия; Латвия; Литва; Нидерланды; Норвегия; Швеция.

JEF также высоко оценила "решительные действия", предпринятые Финляндией и Эстонией в ответ на повреждение 25 декабря силового кабеля Estlink 2 предположительно нефтеналивным танкером Eagle S под флагом Островов Кука, который, по мнению финских таможенников и Европейской комиссии, является частью "теневого флота" России.

Он подозревается также в повреждении якорем четырех подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе: три Эстония-Финляндия и один Финляндия - Германия.

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