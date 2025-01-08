Иран проводит учения по защите от атак с воздуха ядерного объекта в Натанзе - СМИ

Дубай. 7 января. ИНТЕРФАКС - Армия Ирана и Корпус стражей Исламской революции (КСИР) во вторник начали масштабные учения, целью которых является отработка защиты системами ПВО ядерного объекта в Натанзе в провинции Исфахан, сообщает агентство "Тасним".

В частности, в учениях принимают участие аэрокосмические силы КСИР, которые тренируются оборонять объект от различных воздушных угроз в условиях работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

"Тасним" напоминает, что накануне командование базы ПВО "Хатам аль-Анбия", где располагается штаб иранской ПВО, заявило, что Иран разместил новые секретные средства ПВО для защиты важных объектов страны.

В середине декабря The Wall Street Journal со ссылкой на источники в команде избранного президента США Дональда Трампа сообщало, что Трамп обдумывает вариант с ударами по Ирану с целью не дать ему получить ядерное оружие. Многие советники и приближенные Трампа отмечали, что речь в основном шла о поддержке ударов Израиля по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане, или даже о возможном участии США в операции.