Удар “Искандера-М” вывел из строя одну из последних украинских систем ПВО С-300 (Military Watch Magazine, США)

MWM: удар "Искандера" уничтожил одну из последних систем ПВО С-300 на Украине

6 января удар "Искандера" вывел из строя одну из последних украинских систем ПВО С-300 в районе Павлограда, пишет MWM. Среди уничтоженных элементов издание называет командный пункт, радиолокатор подсвета и наведения и сопровождающие вспомогательные машины.

6 января удар российской тактической баллистической ракеты “Искандер-М” уничтожил звенья системы ПВО С-300ПС ВВС Украины в районе Павлограда в Днепропетровской области. Это одна из самых западных позиций, где ведутся активные боевые действия. Украина постепенно отступает из богатых ресурсами русскоязычных регионов. Среди уничтоженных элементов системы С-300, по-видимому, оказались: командный пункт 5Н63С, радиолокатор подсвета и наведения 30Н6 и сопровождающие вспомогательные машины. Ранее Украина имела крупнейшую и мощнейшую в Европе сеть зенитно-ракетных комплексов. Системы семейства С-300 с шифрами П, ПС, ПТ и В были сосредоточены в значительном количестве еще советскими вооруженными силами. Они достались Киеву в наследство после распада страны вместе с дополнительными, не столь дальнобойными системами, такими как “Бук” средней дальности. Эти системы были созданы в 1980-х годах, но считались передовыми и в годы холодной войны намного опережали свое время. Это позволило им стать основным препятствием для российского продвижения после начала полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года.

Нехватка С-300 и других систем ПВО долгое время была главной проблемой для сторонников Киева. Чтобы перевооружить Украину, многие члены НАТО серьезно истощили собственные запасы американских систем ПВО большой дальности MIM-104 Patriot. Однако арсеналы наземных систем ПВО государств западного блока изначально были гораздо скромнее бывших советских — как и их возможности восполнять потери. Еще в ноябре 2022 года главный представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат в интервью лондонской газете The Financial Times назвал невозможность закупить дополнительные ракеты для систем С-300 и “Бук” серьезной угрозой. Он отметил, что ПВО не сможет выпускать по две ракеты по каждому приближающемуся российскому снаряду, как это было принято ранее.

В апреле 2023 года “сливы” секретных документов Министерства обороны США показали, что в Пентагоне зреет тревога насчет состояния сети “земля-воздух” ВВС Украины. Чиновники Пентагона оценили, что украинские средства ПВО, задействованные для защиты войск на передовой, “полностью иссякнут” к концу мая того же года, что позволит российской авиации действовать гораздо активнее при поддержке сухопутного наступления на поле боя. Это действительно произошло. Появились многочисленные сообщения, что российские авиаудары сыграли значительную роль в наступлении и дополнили российское превосходство в артиллерии. Украинские военные на передовой сетуют на “огромную разрушительную силу” российских бомбардировок, подчеркивая, что их “адский огонь” уничтожает даже подземные бункеры и сметает позиции. Чем слабее украинская сеть ПВО, тем легче российским ВВС оказывать поддержку наземным войскам.

Баллистические ракеты “Искандер-М” применяются против украинских зенитно-ракетных комплексов с 2024 года с большим успехом и выступают в роли множителя силы, значительно повышая уязвимость ВСУ. В марте появились кадры, как ракеты поразил украинские системы “Пэтриот” и С-300, а в июле — как они уничтожили две батареи “Пэтриот” близ поселка Южное в Одесской области. На кадрах от 17 августа показано уничтожение трех батарей зенитно-ракетных комплексов поставленной США MIM-104 “Пэтриот” в поселке Любимовка в Днепропетровской области Украины с использованием кассетных боеприпасов. Наконец, 15 декабря было подтверждено, что удар “Искандера” уничтожил радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ракет “земля-воздух” еще одной батареи “Пэтриот” в ходе атак на инфраструктуру украинских военных аэродромов, скопления личного состава и военной техники в 146 районах. Успешные удары по системам С-300, представленных в гораздо бóльших количествах, происходят еще чаще.