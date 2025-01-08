Войти
Военное обозрение

Экс-главред немецкого издания: для нас в Европе украинская война – чрезвычайно опасное дело

299
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Бывший главный редактор немецкого издания Spiegel (признано нежелательным в России), Штефан Ауст, выразил мнение о том, что конфликт на Украине представляет серьёзную угрозу для всей Европы. По его словам, война, которая могла бы быть предотвращена, оказывает негативное влияние как на Запад, так и на Россию, а введённые против Москвы санкции не приносят желаемых результатов.

Ауст отметил, что ситуация на поле боя вызывает беспокойство. Он подчеркнул, что риск дальнейшей эскалации конфликта остаётся высоким, особенно в свете поставок оружия Украине.

Для нас в Европе украинская война – чрезвычайно опасное дело

- заявил эксперт в ходе недавнего интервью.

В свою очередь, экономические ограничения, введённые против России, по мнению главреда немецкого издания, не оказывают серьёзного влияния на её экономику. С его слов, Россия обладает огромными ресурсами, которые позволяют ей адаптироваться к санкциям.

При этом он обратил внимание на то, что нефть, которую Европа отказалась закупать напрямую у России, в конечном итоге поступает на европейский рынок через третьи страны. Это, по его мнению, сводит на нет усилия по изоляции российской экономики.

Наконец, Ауст указал на необходимость учитывать интересы обеих сторон конфликта. Он отметил, что расширение НАТО и влияние Запада на страны Восточной Европы воспринимаются Россией как угроза её безопасности. Поэтому эффективное урегулирование конфликта возможно только при готовности рассматривать и обсуждать позиции всех вовлечённых сторон.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.01 05:49
  • 6873
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.01 05:46
  • 42
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 08.01 05:27
  • 3
Четыре палки в колёсах русской армии: Чего не хватило России, чтобы быстро выиграть СВО
  • 08.01 01:55
  • 3
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 07.01 07:52
  • 2
Минобороны создает центр арктической боевой подготовки
  • 06.01 20:24
  • 2
Массированный удар по ВСУ: сразу шесть СУ-57 атаковали противника ракетами
  • 06.01 19:17
  • 1
Универсальный процессор от Ubitium обещает революцию среди микропроцессоров
  • 06.01 17:08
  • 1
В график укладываются: на мысе Канаверал продолжается подготовка к первому пуску РН New Glenn
  • 05.01 12:23
  • 1
Острый воздушный клинок — сильнейший российский самолет пятого поколения невероятен. В чем же сила Су-57? (Baijiahao, Китай)
  • 05.01 06:53
  • 2
Двигатель прогрелся: летные испытания импортозамещенных SSJ-100 New пройдут в начале 2025-го
  • 04.01 17:27
  • 1
Боевой потенциал авиаполка под Челябинском после перевооружения на Су-34 вырос почти в два раза
  • 04.01 17:04
  • 2
NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения
  • 04.01 16:08
  • 1
Нам нужен бундесвер, готовый к войне (Die Welt, Германия)
  • 04.01 15:08
  • 1418
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 04.01 13:49
  • 49
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников