Источник изображения: topwar.ru

Бывший главный редактор немецкого издания Spiegel (признано нежелательным в России), Штефан Ауст, выразил мнение о том, что конфликт на Украине представляет серьёзную угрозу для всей Европы. По его словам, война, которая могла бы быть предотвращена, оказывает негативное влияние как на Запад, так и на Россию, а введённые против Москвы санкции не приносят желаемых результатов.

Ауст отметил, что ситуация на поле боя вызывает беспокойство. Он подчеркнул, что риск дальнейшей эскалации конфликта остаётся высоким, особенно в свете поставок оружия Украине.

Для нас в Европе украинская война – чрезвычайно опасное дело

- заявил эксперт в ходе недавнего интервью.

В свою очередь, экономические ограничения, введённые против России, по мнению главреда немецкого издания, не оказывают серьёзного влияния на её экономику. С его слов, Россия обладает огромными ресурсами, которые позволяют ей адаптироваться к санкциям.

При этом он обратил внимание на то, что нефть, которую Европа отказалась закупать напрямую у России, в конечном итоге поступает на европейский рынок через третьи страны. Это, по его мнению, сводит на нет усилия по изоляции российской экономики.

Наконец, Ауст указал на необходимость учитывать интересы обеих сторон конфликта. Он отметил, что расширение НАТО и влияние Запада на страны Восточной Европы воспринимаются Россией как угроза её безопасности. Поэтому эффективное урегулирование конфликта возможно только при готовности рассматривать и обсуждать позиции всех вовлечённых сторон.