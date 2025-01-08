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Техкульт

Экономичный дрон Dory Explorer готов отправляться на охоту за подводными сокровищами

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Dory Explorer

В 2019 году китайская компания Chasing Innovation представила самый дешевый в мире (на тот момент) подводный дрон Dory. Его развитием стал охотник за сокровищами Dory Explorer, который получил прикрепленную сетку и металлоискатель.

Dory Explorer весит 1,1 кг, погружается на глубину до 15 м и соединен с Wi-Fi буем электрическим кабелем, который следует за ним по поверхности. Дрон оснащен HD-камерой и управляется в режиме реального времени с помощью приложения для iOS/Android на дальности до 15 метров. Заснятая картинка с разрешением 1080/30 кад/сек сохраняется во встроенной памяти буя объемом 16 ГБ. Дрон оснащен пятью двигателями (3 вертикальных и 2 горизонтальных) с функцией автоматической фиксации глубины.

Dory Explorer

Максимальная скорость дрона — 2,7 км/ч. Трехчасовой зарядки ему хватает от 35 мин. до четырех часов. На высокой скорости и при включенном освещении (250 лм) это время сокращается до нескольких минут. Компания удовлетворила просьбу «искателей подводных сокровищ», добавив в комплект металлоискатель и сетку. Об обнаружении предмета из металла дрон просигнализирует миганием красной лампочки. Для большего удобства управления в комплект также входит ПДУ с джойстиком. Цена стандартного набора Dory Explorer $480, а с дополнительным пультом уже $600.

Dory Explorer

Александр Агеев

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