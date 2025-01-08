SCMP: Эксперты предполагают, что секретный китайский истребитель J-36 не предназначен для ведения воздушного боя

Источник изображения: topwar.ru

Новейший китайский секретный истребитель шестого поколения, попавший на камеры в конце декабря 2024 года, с большой вероятностью не предназначен для ведения воздушного боя. По мнению западных экспертов, ему больше подходит роль центра новейшей боевой системы, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Издание приводит мнение бывшего американского летчика Джона Уотерса, который считает, что отсутствие хвоста у китайского истребителя, получившего условное название J-36, больше говорит о его малозаметности, чем о его сверхманевренных качествах. Поэтому он может выступать в роли ведущего для целой боевой системы, в которую будут входить различные беспилотные аппараты, а его участие в воздушных боях «маловероятно».

По мнению другого американского эксперта Билла Свитмена, основной задачей J-36 станет атака ракетами с большой дистанции самолетов противника не только в воздухе, но и на земле, а также размещенных на авианосцах. В общем, данный самолет разработан для нанесения ударов, а не воздушного боя.

Источник изображения: topwar.ru

Также высказывается предположение, что данный самолет станет центром большой боевой системы, в которую, помимо беспилотников, войдут пилотируемые истребители типа J-20 и J-35A, самолеты ДРЛО и самолеты-заправщики.

В общем, предположений много, но пока никто ничего не знает достоверно, кроме самих китайцев. А они завесу тайны открывать пока не хотят. Возможно, что и утечка с самолетом J-36 в воздухе была сделана специально, чтобы посмотреть международную реакцию.