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Интерфакс-АВН

Страны Балтии и Польша инвестируют 600 млн евро для защиты энергосетей, планируют меры по обнаружению беспилотников

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Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Воскресенский

Таллин. 6 января. ИНТЕРФАКС - Страны Балтии и Польша планируют вложить в защиту передающих сетей 600 миллионов евро, разработают меры по обнаружению и отражению атак беспилотников.

"Операторы основных передающих сетей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши составили список различных проектов стоимостью около 600 млн евро, направленных на повышение безопасности важнейшей энергетической инфраструктуры", - сообщил в понедельник портал телерадиовещания Эстонии ERR.

Ожидается, что проекты получат поддержку со стороны фонда сплочения Европы, сказал председатель правления эстонской энергетической компании Elering Калле Килк (Kalle Kilk).

В проектах акцент делается на мерах, которые помогают предотвратить все виды атак. Так, Килк указал, что потребуется большая защита, например, от беспилотников. "Компания Elering хочет создать возможность как для обнаружения, так и для отражения (атак) дронов", - подчеркнул он.

По его словам, "у нас есть несколько хороших идей на этот счет, и мы довольно тесно контактируем с учреждениями, обсуждаем с ними разные варианты, и уже хорошо продвинулись в этом вопросе".

Килк подчеркнул, что под более пристальным наблюдением будут находиться три высоковольтные воздушные линии между Эстонией и Латвией.

Некоторые из проектов связаны с наблюдением за подводной инфраструктурой.

Как сказал Килк, общая стоимость проектов в 600 млн евро, и это предварительная сумма.

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