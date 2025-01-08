Президент Азербайджана возложил на представителей РФ вину за крушение самолета AZAL под Актау

Баку. 6 января. ИНТЕРФАКС - Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан требует наказания виновных в крушении самолета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение недалеко от казахстанского Актау.

"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", - сказал Алиев в понедельник на встрече с членами семей погибших в авиакатастрофе членов экипажа и выжившими бортпроводниками.

По его словам, операция "ковер" в Грозном, означающая закрытие воздушного пространства, была объявлена после того, как лайнер был сбит с земли.

"Попытки государственных органов России замять инцидент и отстаивать нелепые версии вызывают у нас одновременно удивление, сожаление и справедливое возмущение", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что "если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства над городом Грозным, соблюдены правила наземного обслуживания и была бы налажена координация между вооруженными силами и гражданскими службами Российской Федерации, этой трагедии можно было бы избежать".

По его словам, сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков.

"Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все встанет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней", - добавил глава государства.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан 27 декабря передал российской стороне три требования в связи с крушением авиалайнера азербайджанской AZAL, одно из них российской стороной уже выполнено.

"Мы четко высказали свои требования российской стороне, они официально были переданы 27 декабря. В чем они заключаются? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, должен быть возмещен ущерб азербайджанскому государству, а также пострадавшим пассажирам и членам экипажа. Таковы наши условия. Первое из этих условий было вчера обеспечено", - сказал Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.

Он выразил надежду, что и другие условия азербайджанской стороны будут выполнены.

Алиев добавил, что некоторые вопросы, связанные с авиакатастрофой, остаются открытыми. "После того, как "черные ящики" будут открыты и когда мы получим более детальную информацию, всплывут все подробности и прояснятся многие моменты, которые сегодня пока вызывают вопросы. К примеру, почему самолет не смог приземлиться в городе Грозный? В какой степени средства радиоэлектронной борьбы повлияли на управление самолетом? Насколько действенны были последствия удара в воздухе и взрыва рядом с самолетом? Потому что должен также отметить, что попытки отрицать этот очевидный факт и завуалировать его в данном случае - это и абсурд, и глупость", - сказал президент Азербайджана.