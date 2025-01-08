Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Киева действительно будут функционировать только в том случае, если их предоставят США (Reuters, Великобритания)

Зеленский: для остановки конфликта Киеву требуются гарантии безопасности от США

В интервью американскому ведущему Лексу Фридману Владимир Зеленский заявил, что Украина завершит конфликт с Россией при условии получения гарантий безопасности от США, сообщает Reuters. Также он выдвинул Трампу требование не выходить из НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина прекратит конфликт с Россией при условии получения гарантий безопасности для Киева. Эти гарантии будут эффективны только в том случае, если их предоставят США. Украинский лидер также выразил надежду на встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом вскоре после его инаугурации.

В опубликованном в воскресенье интервью американскому ведущему Лексу Фридману Зеленский заявил, что украинцы рассчитывают на Трампа, который может заставить Москву прекратить конфликт. Также он добавил, что Россия пойдет на обострение в Европе, если Вашингтон прекратит членство в военной организации НАТО.

Спустя почти три года после начала российской специальной военной операции избрание Трампа, который вернется в Белый дом 20 января, породило надежду на дипломатическое урегулирование конфликта. Однако вместе с тем в Киеве опасаются, что быстрый мир может достаться Украине слишком дорогой ценой.

Зеленский воспользовался опубликованным на платформе YouTube трехчасовым интервью, чтобы призвать к предоставлению Украине членства в Североатлантическом альянсе. Он подчеркнул свою веру в то, что прекращение огня без гарантий безопасности для Киева просто-напросто даст России время перевооружиться для новой атаки.

Украинский лидер заявил, что в период президентства Трампа американская администрация должна сыграть жизненно важную роль в предоставлении Киеву гарантий безопасности. Зеленский также отметил, что они с избранным президентом США считают необходимым для прекращения конфликта применение подхода, основанного на принципе "мир посредством силы".

"Без США никакие гарантии безопасности невозможны. Я имею в виду те гарантии безопасности, которые могут предотвратить российскую агрессию", — заявил украинский президент. Таким образом он молчаливо признал, что европейские союзники Киева окажутся слишком слабы в военном отношении, чтобы справиться [с обеспечением безопасности Украины] самостоятельно.

Зеленский привел доводы в пользу своего аргумента о том, что президент России Владимир Путин не заинтересован в серьезных переговорах по прекращению конфликта и что российского лидера придется заставить остановиться и принудить к тому, чтобы он согласился на заключение прочного мира.

Сложившаяся на сегодняшний для Украины день ситуация на поле боя — самая напряженная с первых месяцев после начала российской военной операции. ВСУ, значительно уступающие противнику в численности личного состава, уже несколько месяцев подряд один за другим теряют населенные пункты в восточном Донбассе.

Хотя, по словам Зеленского, США должны сами определять свое будущее, президент Украины предупредил, что любое принятое в президентский срок Трампа решение Вашингтона о выходе из НАТО ослабит военный альянс и усилит позиции Путина в Европе.

"Я просто говорю, что если это произойдет [выход из альянса], то Путин уничтожит Европу", — заявил Зеленский.

Украинский лидер заявил, что ему необходимо провести встречу с Трампом, когда они смогут определить курс действий по сдерживанию Кремля. Он добавил, что правительствам европейских стран также необходимо иметь возможность высказать свои соображения об этом процессе, прежде чем Киев сможет сесть за стол переговоров с россиянами.

Визит Украины

По словам украинского лидера, во время их разговора, состоявшегося в конце прошлого года, Трамп дал понять, что вскоре после его вступления в должность состоится официальный визит представителя Украины в США.

"Он сказал мне по телефону, что мой визит будет одним из первых. Эта тема важна для него. Надеюсь, мы встретимся", — заявил Зеленский.

Украинский лидер также заверил, что будет присутствовать на инаугурации Трампа, намеченной на 20 января, если получит официальное приглашение.

Интервью было опубликовано в воскресенье. В этот же день украинские войска начали новую попытку наступления в Курской области — регионе, часть которого они захватили в результате неожиданной операции, проведенной в августе прошлого года.

Представители Украины на протяжении уже нескольких месяцев утверждают, что Россия разместила в Курской области тысячи северокорейских солдат, которые должны помочь россиянам [отвоевать территорию] (информация о присутствии северокорейских войск и о предоставлении КНДР военной помощи России не подтверждается официальными российскими источниками. — Прим. ИноСМИ).

По оценкам Зеленского, на данный момент в ходе боевых действий погибли или получили ранения 3800 северокорейских военнослужащих, однако украинский лидер уверен, что Пхеньян способен отправить еще много тысяч солдат, если северокорейским руководством будет принято соответствующее решение.

Президент Украины также сообщил, что КНДР предоставила России 3,7 миллиона артиллерийских снарядов, сопоставив этот показатель с цифрой в миллион снарядов, в прошлом году предоставленных Киевом Европейским союзом. Reuters не смогло подвергнуть озвученные Зеленским данные независимой проверке.

Авторы: Елена Гармаш (Olena Harmash), Том Балмфорф (Tom Balmforth).