Белоруссия в 2025 г планирует участвовать во всех учениях на территории стран ОДКБ

Минск. 6 января. ИНТЕРФАКС - Белорусские военные планируют принять участие во всех запланированных в текущем году учениях на территории государств ОДКБ, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

"Мы четко соблюдаем все взятые на себя обязательства в рамках ОДКБ и будем принимать участие во всех предстоящих учениях и тренировках, которые будут проходить на территории стран ОДКБ", - сказал Хренин в эфире телеканала "Беларусь 1".

Основным же мероприятием в сфере подготовки Вооруженных сил Белоруссии министр назвал совместные с Российской Федерацией учения "Запад-2025".