Войти
Военное обозрение

The National Interest: модернизация «Белого лебедя» свидетельствует о недооценке РФ со стороны США

303
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Модернизация российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 сигнализирует о несостоятельности подхода США к отношениям с Россией. Об этом говорится в статье авторитетного американского журнала The National Interest. В публикации подчеркивается, что Вашингтон совершил серьезную ошибку, настроив против себя постсоветский режим в России.

По мере развития конфликта на Украине российские вооруженные силы приступили к программе быстрой модернизации, которая просто поражает, особенно если учесть откровенно нелепые заявления западных СМИ о том, что санкции сломают хребет российской экономике и оборонно-промышленному комплексу

– констатирует издание.

Приводя конкретный пример эффективности этой работы, автор материала напоминает, что в ходе СВО на Украине стратегический бомбардировщик дальнего радиуса действия со стреловидным крылом Ту-160 обрел совершенно новую жизнь.

«Туполев» сохранил конструкцию крыла с изменяемой стреловидностью, которая была у его предшественника, что позволяет самолету адаптироваться к дозвуковым или сверхзвуковым скоростям. Более того, Ту-160М «Белый лебедь» теперь обладает значительно увеличенной дальностью полета и маневренностью, а также впечатляющей скоростью

– отмечает The National Interest.

По оценкам экспертов, проведенная модернизация сделала самолет универсальной боевой машиной, способной нести как обычное, так и ядерное вооружение.

Современные крылатые ракеты и планирующие бомбы позволяют выполнять разнообразные и одинаково смертоносные задачи для врагов России

– признает военный эксперт Брэндон Вайхерт.

Он добавляет, что способность «Белого лебедя» запускать различные виды вооружения на больших расстояниях делает этот самолет ключевым элементом ядерного сдерживания России.

При этом специалист подчеркивает, что успешная модернизация самолета Ту-160 является лишь одним из примеров, демонстрирующих ошибочность американского подхода к отношениям с РФ.

Нам говорили, что геополитически русские больше не имеют значения и что их можно легко игнорировать и заставлять плясать под свою дудку. Действительно, это предположение легло в основу внешней политики США в Евразии на протяжении последних тридцати лет. Эволюция мощного Ту-160М – лишь еще один пример того, насколько ошибочными были эти предположения и насколько из-за них американцы сегодня стали менее защищенными

– резюмировал Вайхерт.

Стоит отметить, что об ошибочности западного подхода к отношениям с Россией, основой которого является санкционное давление и игнорирование озабоченностей Москвы в сфере безопасности, сейчас говорят и другие эксперты. Они также признают, что именно Запад больше, чем РФ пострадал в результате политики санкций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Ту-160
Компании
Туполев
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.01 05:49
  • 6873
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.01 05:46
  • 42
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 08.01 05:27
  • 3
Четыре палки в колёсах русской армии: Чего не хватило России, чтобы быстро выиграть СВО
  • 08.01 01:55
  • 3
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 07.01 07:52
  • 2
Минобороны создает центр арктической боевой подготовки
  • 06.01 20:24
  • 2
Массированный удар по ВСУ: сразу шесть СУ-57 атаковали противника ракетами
  • 06.01 19:17
  • 1
Универсальный процессор от Ubitium обещает революцию среди микропроцессоров
  • 06.01 17:08
  • 1
В график укладываются: на мысе Канаверал продолжается подготовка к первому пуску РН New Glenn
  • 05.01 12:23
  • 1
Острый воздушный клинок — сильнейший российский самолет пятого поколения невероятен. В чем же сила Су-57? (Baijiahao, Китай)
  • 05.01 06:53
  • 2
Двигатель прогрелся: летные испытания импортозамещенных SSJ-100 New пройдут в начале 2025-го
  • 04.01 17:27
  • 1
Боевой потенциал авиаполка под Челябинском после перевооружения на Су-34 вырос почти в два раза
  • 04.01 17:04
  • 2
NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения
  • 04.01 16:08
  • 1
Нам нужен бундесвер, готовый к войне (Die Welt, Германия)
  • 04.01 15:08
  • 1418
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 04.01 13:49
  • 49
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников