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Модернизация российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 сигнализирует о несостоятельности подхода США к отношениям с Россией. Об этом говорится в статье авторитетного американского журнала The National Interest. В публикации подчеркивается, что Вашингтон совершил серьезную ошибку, настроив против себя постсоветский режим в России.

По мере развития конфликта на Украине российские вооруженные силы приступили к программе быстрой модернизации, которая просто поражает, особенно если учесть откровенно нелепые заявления западных СМИ о том, что санкции сломают хребет российской экономике и оборонно-промышленному комплексу

– констатирует издание.

Приводя конкретный пример эффективности этой работы, автор материала напоминает, что в ходе СВО на Украине стратегический бомбардировщик дальнего радиуса действия со стреловидным крылом Ту-160 обрел совершенно новую жизнь.

«Туполев» сохранил конструкцию крыла с изменяемой стреловидностью, которая была у его предшественника, что позволяет самолету адаптироваться к дозвуковым или сверхзвуковым скоростям. Более того, Ту-160М «Белый лебедь» теперь обладает значительно увеличенной дальностью полета и маневренностью, а также впечатляющей скоростью

– отмечает The National Interest.

По оценкам экспертов, проведенная модернизация сделала самолет универсальной боевой машиной, способной нести как обычное, так и ядерное вооружение.

Современные крылатые ракеты и планирующие бомбы позволяют выполнять разнообразные и одинаково смертоносные задачи для врагов России

– признает военный эксперт Брэндон Вайхерт.

Он добавляет, что способность «Белого лебедя» запускать различные виды вооружения на больших расстояниях делает этот самолет ключевым элементом ядерного сдерживания России.

При этом специалист подчеркивает, что успешная модернизация самолета Ту-160 является лишь одним из примеров, демонстрирующих ошибочность американского подхода к отношениям с РФ.

Нам говорили, что геополитически русские больше не имеют значения и что их можно легко игнорировать и заставлять плясать под свою дудку. Действительно, это предположение легло в основу внешней политики США в Евразии на протяжении последних тридцати лет. Эволюция мощного Ту-160М – лишь еще один пример того, насколько ошибочными были эти предположения и насколько из-за них американцы сегодня стали менее защищенными

– резюмировал Вайхерт.

Стоит отметить, что об ошибочности западного подхода к отношениям с Россией, основой которого является санкционное давление и игнорирование озабоченностей Москвы в сфере безопасности, сейчас говорят и другие эксперты. Они также признают, что именно Запад больше, чем РФ пострадал в результате политики санкций.