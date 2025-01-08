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Модернизация российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 сигнализирует о несостоятельности подхода США к отношениям с Россией. Об этом говорится в статье авторитетного американского журнала The National Interest. В публикации подчеркивается, что Вашингтон совершил серьезную ошибку, настроив против себя постсоветский режим в России.
– констатирует издание.
Приводя конкретный пример эффективности этой работы, автор материала напоминает, что в ходе СВО на Украине стратегический бомбардировщик дальнего радиуса действия со стреловидным крылом Ту-160 обрел совершенно новую жизнь.
– отмечает The National Interest.
По оценкам экспертов, проведенная модернизация сделала самолет универсальной боевой машиной, способной нести как обычное, так и ядерное вооружение.
– признает военный эксперт Брэндон Вайхерт.
Он добавляет, что способность «Белого лебедя» запускать различные виды вооружения на больших расстояниях делает этот самолет ключевым элементом ядерного сдерживания России.
При этом специалист подчеркивает, что успешная модернизация самолета Ту-160 является лишь одним из примеров, демонстрирующих ошибочность американского подхода к отношениям с РФ.
– резюмировал Вайхерт.
Стоит отметить, что об ошибочности западного подхода к отношениям с Россией, основой которого является санкционное давление и игнорирование озабоченностей Москвы в сфере безопасности, сейчас говорят и другие эксперты. Они также признают, что именно Запад больше, чем РФ пострадал в результате политики санкций.