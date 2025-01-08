Войти
Интерфакс-АВН

Радиотехнические войска в 2024 году обнаружили свыше 12 тыс. БПЛА противника - Минобороны России

310
0
0
Военнослужащие радиотехнических войск
Военнослужащие радиотехнических войск ВС РФ в ходе несения боевого дежурства по противовоздушной обороне (ПВО).
Источник изображения: РИА Новости

Сопровождено 2 тыс. самолётов-разведчиков, более 20 стратегических бомбардировщиков

Москва. 6 января. ИНТЕРФАКС - Боевые расчёты радиотехнических войск (РТВ) Воздушно-космических сил России в прошлом году обнаружили и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов, в том числе свыше 12 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника, сообщает министерство обороны РФ.

"В ходе несения боевого дежурства по ПВО в 2024 году дежурными боевыми расчётами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более двух миллионов воздушных объектов. Из них более 600 тыс. иностранных самолётов, в том числе 2 тыс. самолётов-разведчиков, более 20 стратегических бомбардировщиков, 2 тыс. 700 самолётов боевой авиации и более 12 тыс. БПЛА противника", - сказано в сообщении.

По данным военного ведомства в прошлом году, "дежурные силы приводились в готовность №1 более 6 тыс. раз, что является наглядным показателем высокой напряжённости боевого дежурства в радиотехнических войсках в современных условиях".

В Минобороны отмечают, что сегодня на вооружении РТВ состоят радиолокационные средства, "комплексное применение которых позволяет обнаруживать и сопровождать любые средства воздушно-космического нападения - от малоразмерных беспилотных летательных аппаратов до гиперзвуковых ракет не только в воздухе, но и в космосе".

"В ходе проведения специальной военной операции части и подразделения радиотехнических войск получают колоссальный опыт боевой работы, активно совершенствуется и зарождается новая тактика применения подразделений, основанная на высокой мобильности новейших образцов радиоэлектронной техники", - говорится в сообщении.

В 2024 году в двух вузах Воздушно-космических сил (ВКС) - Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова (Тверь) и Ярославском высшем военном училище ПВО, а также в военных учебных центрах при Сибирском федеральном университете и Московском государственном техническом университете имени Баумана "подготовлено несколько сотен высококвалифицированных офицеров радиотехнических войск", сообщает Минобороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.01 05:49
  • 6873
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.01 05:46
  • 42
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 08.01 05:27
  • 3
Четыре палки в колёсах русской армии: Чего не хватило России, чтобы быстро выиграть СВО
  • 08.01 01:55
  • 3
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 07.01 07:52
  • 2
Минобороны создает центр арктической боевой подготовки
  • 06.01 20:24
  • 2
Массированный удар по ВСУ: сразу шесть СУ-57 атаковали противника ракетами
  • 06.01 19:17
  • 1
Универсальный процессор от Ubitium обещает революцию среди микропроцессоров
  • 06.01 17:08
  • 1
В график укладываются: на мысе Канаверал продолжается подготовка к первому пуску РН New Glenn
  • 05.01 12:23
  • 1
Острый воздушный клинок — сильнейший российский самолет пятого поколения невероятен. В чем же сила Су-57? (Baijiahao, Китай)
  • 05.01 06:53
  • 2
Двигатель прогрелся: летные испытания импортозамещенных SSJ-100 New пройдут в начале 2025-го
  • 04.01 17:27
  • 1
Боевой потенциал авиаполка под Челябинском после перевооружения на Су-34 вырос почти в два раза
  • 04.01 17:04
  • 2
NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения
  • 04.01 16:08
  • 1
Нам нужен бундесвер, готовый к войне (Die Welt, Германия)
  • 04.01 15:08
  • 1418
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 04.01 13:49
  • 49
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников