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Интерфакс-АВН

Опыт участия морской пехоты в СВО внедряется в процесс подготовки сил ВМФ России

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Морской пехотинец Черноморского флота России
Морской пехотинец Черноморского флота России.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Опыт участия морских пехотинцев в спецоперации внедряется в процесс подготовки сил Военно-морского флота РФ, сообщили в министерстве обороны в воскресенье.

Действия морской пехоты в ходе специальной военной операции были высоко оценены руководством страны и Вооруженных сил РФ, сказали в Минобороны.

"Опыт применения соединений и частей ВС РФ, в том числе ВМФ, полученный в ходе СВО, внедряется в систему подготовки и применения всех флотов и Каспийской флотилии", - сообщил главком ВМФ Александр Моисеев, слова которого приводит военное ведомство.

"Этот опыт изучается и в системе военно-морских учебных заведений, которые готовят кадры для активно обновляющегося ВМФ России", - отметил главком.

В ноябре 2024 года президент РФ Владимир Путин своим указом установил в Вооруженных силах День морской пехоты, отмечать его будут 27 ноября.

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