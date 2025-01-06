Опыт участия морской пехоты в СВО внедряется в процесс подготовки сил ВМФ России

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Опыт участия морских пехотинцев в спецоперации внедряется в процесс подготовки сил Военно-морского флота РФ, сообщили в министерстве обороны в воскресенье.

Действия морской пехоты в ходе специальной военной операции были высоко оценены руководством страны и Вооруженных сил РФ, сказали в Минобороны.

"Опыт применения соединений и частей ВС РФ, в том числе ВМФ, полученный в ходе СВО, внедряется в систему подготовки и применения всех флотов и Каспийской флотилии", - сообщил главком ВМФ Александр Моисеев, слова которого приводит военное ведомство.

"Этот опыт изучается и в системе военно-морских учебных заведений, которые готовят кадры для активно обновляющегося ВМФ России", - отметил главком.

В ноябре 2024 года президент РФ Владимир Путин своим указом установил в Вооруженных силах День морской пехоты, отмечать его будут 27 ноября.