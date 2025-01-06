Spiegel: ВС РФ близки к цели полностью взять под контроль ДНР и ЛНР

По данным журнала, российские войска обходят с юга Красноармейск и подходят к административной границе Днепропетровской области

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Российская армия продолжает продвигаться вперед и сдвигает фронт все дальше на запад в конфликте на Украине и близка к тому, чтобы полностью взять под свой контроль территорию ДНР и ЛНР. Об этом говорится в статье, опубликованной журналом Der Spiegel.

Издание пишет, что российские войска обходят с юга Красноармейск (украинское название - Покровск) и "близки к тому, чтобы достигнуть административной границы Днепропетровской области". "Она была избавлена от наземных боев с начала конфликта в 2022 году", - отмечается в материале. Россияне "все ближе к цели взять под фактический контроль" ДНР и ЛНР. Авторы статьи указал на то, что и сам Зеленский признал постоянное продвижение армии РФ.

Ранее обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке отметил, что российские войска находятся всего в 7 км от Днепропетровской области. Он писал, что россияне "едва ли встречают сопротивление на земле", их наступление лишь замедляют, но не останавливают "рои украинских дронов-камикадзе". Журналист считает, что боевые действия "уже через несколько недель" могут перекинуться на Днепропетровскую область. По его оценке, это "ужасный сценарий для украинского правительства".