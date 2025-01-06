Войти
Lenta.ru

Полковник назвал наиболее перспективное оружие России в зоне СВО в 2025 году

763
0
0
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Полковник Кошкин назвал «Орешник» наиболее перспективным оружием РФ в 2025 году

Россия будет уделять особое внимание сразу нескольким видам вооружения в зоне специальной военной операции (СВО) в 2025 году, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал наиболее перспективное оружие.

Гиперзвуковым системам будет уделяться много внимания в 2025 году

Ракетно-артиллерийские системы будут развиваться с увеличением дистанции и точности. Будут расти высокотехнологичные системы вооружения, которые будут предлагать высокоточные и мощные удары, такие как гиперзвуковая система «Орешник». На сегодняшний день это направление, по которому будет идти развитие ракетной техники

Андрей Кошкин

полковник в отставке

«При этом наш президент в свое время подписал соответствующие распоряжения по развитию сил противодействия гиперзвуковым ракетам. Это тоже направление, которое следует развивать, потому что мы входим в эру гиперзвуковых скоростей и, естественно, в них тоже должны быть средства, которые бы предотвращали [такие атаки]. Идет слияние космоса и сухопутных операций, то есть степень объективности технического контроля будет способствовать в наведении современных средств для использования на земле. То есть спутниковые системы будут совершенствоваться, и стремление экономически развитых государств вывести на космическую орбиту как можно больше средств, обеспечивающих наиболее точную работу на земле — это тоже одно из направлений, которые будут развиваться в 2025 году», — сказал он.

Развитие использования дронов продолжится

По-прежнему и Россия, и Украина будут стараться усовершенствовать свои технологии в области применения беспилотников, считает Андрей Кошкин.

Это будет дальнейшее, весьма динамичное развитие с обеих сторон дронов, будет попытка как с одной стороны, так и с другой пытаться защитить их от сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

Андрей Кошкин

полковник в отставке

«Беспилотники на сегодняшний день будут развиваться по всем направлениях, на всех уровнях, и в значительной степени они будут или же содействовать или же заменять определенные виды вооружения», — объяснил военный эксперт.

Помимо этого, будет уделяться внимание всему, что связано с эвакуацией раненых с поля боя, чтобы сохранить как можно больше жизней военнослужащих, считает Андрей Кошкин. Кроме того, в приоритете будет развитие дистанционного минирования, бронетехники и авиации.

Россия впервые применила гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник» в ноябре 2024 года. Российские силы ударили ей по заводу «Южмаш» в Днепропетровской области Украины. Это стало ответом на атаки приграничных российских регионов западными ракетами ATACMS и Storm Shadow.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
SCALP
Компании
Южмаш
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.01 23:23
  • 6863
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.01 22:45
  • 21
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 06.01 20:24
  • 2
Массированный удар по ВСУ: сразу шесть СУ-57 атаковали противника ракетами
  • 06.01 19:17
  • 1
Универсальный процессор от Ubitium обещает революцию среди микропроцессоров
  • 06.01 17:08
  • 1
В график укладываются: на мысе Канаверал продолжается подготовка к первому пуску РН New Glenn
  • 06.01 15:51
  • 2
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 06.01 15:06
  • 1
Четыре палки в колёсах русской армии: Чего не хватило России, чтобы быстро выиграть СВО
  • 05.01 12:23
  • 1
Острый воздушный клинок — сильнейший российский самолет пятого поколения невероятен. В чем же сила Су-57? (Baijiahao, Китай)
  • 05.01 06:53
  • 2
Двигатель прогрелся: летные испытания импортозамещенных SSJ-100 New пройдут в начале 2025-го
  • 04.01 17:27
  • 1
Боевой потенциал авиаполка под Челябинском после перевооружения на Су-34 вырос почти в два раза
  • 04.01 17:04
  • 2
NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения
  • 04.01 16:49
  • 1
Минобороны создает центр арктической боевой подготовки
  • 04.01 16:08
  • 1
Нам нужен бундесвер, готовый к войне (Die Welt, Германия)
  • 04.01 15:08
  • 1418
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 04.01 13:49
  • 49
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников