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Интерфакс-АВН

ВМФ РФ получил в прошлом году около 30 кораблей и подлодок - главком

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Главком ВМФ России Александр Моисеев
Главком ВМФ России Александр Моисеев.
Источник изображения: © Лев Федосеев/ ТАСС

Москва. 4 января. ИНТЕРФАКС - Военно-морской флот РФ в 2024 году был усилен около 30 кораблями и подводными лодками, сообщил главком Александр Моисеев.

"В 2024 году ВМФ пополнился около 30 кораблями различных классов и судами обеспечения, в том числе дизель-электрической подводной лодкой "Кронштадт" и малым ракетным кораблём "Амур", - сообщил Моисеев, чьи слова привели в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ в субботу.

"В декабре истекшего года завершились испытания и был принят в состав ВМФ атомный подводный ракетный крейсер "Архангельск" проекта "Ясень-М", который вошёл в состав Северного флота, малый ракетный корабль "Туча" проекта "Каракурт" для Черноморского флота, а также был спущен на воду новейший патрульный корабль ледового класса "Николай Зубов" проекта 23550", - сказал Моисеев.

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