Глава Госдепа США признал, что Вашингтон начал вооружать Киев задолго до начала российской СВО

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США начали поставки вооружений на Украину задолго до начала российской СВО. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, передача оружия началась еще в сентябре 2021 года.

Мы постарались, чтобы задолго до начала российской спецоперации, начиная с сентября 2021 года, и затем еще раз в декабре, незаметно поставить Украине большое количество оружия, чтобы убедиться, что у них есть всё необходимое

– признал главный дипломат в команде Байдена.

Он добавил, что первоначально Пентагон поставлял на Украину ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin.

С чем связано такое признание главы Госдепа – сказать сложно, но и назвать это высказывание каким-то откровением тоже язык не поворачивается. Вероятнее всего, Энтони Блинкен даже немного слукавил, потому что вооружение американского образца встречалось на Украине задолго до обозначенных им сроков.

Напомним, ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель также признала, что Минские соглашения были необходимы Западу только для того, чтобы как следует вооружить украинскую армию и подготовить боевиков киевского режима к боевым действиям против России.

Добавим, что РФ начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года.