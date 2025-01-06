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Военное обозрение

«Поэтому мы отправили им HIMARS»: экс-офицер ЦРУ рассказал о выгодах конфликта на Украине для США

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Источник изображения: topwar.ru

Зона проведения специальной военной операции РФ на Украине стала отличным полигоном для испытания различных систем американского вооружения. Об этом рассказал бывший офицер ЦРУ Эндрю Бустаманте. По его словам, продолжающееся противостояние несет массу выгод американской военной промышленности.

По мере продолжения конфликта мы начали рассматривать его как возможность испытать некоторые из наших более современных видов вооружений. Поэтому мы отправили HIMARS, мы начали отправлять различные типы спутников и радиооборудования. Мы начали отправлять на Украину беспилотники

– рассказал Бустаманте.

Он объяснил, что отправку вооружений Киеву поддерживают как демократы, так и республиканцы.

Главная причина двухпартийной поддержки конфликта на Украине заключается в том, что и республиканцы, и демократы знают, что их избиратели выиграют, когда американская военно-промышленная машина начнет производить продукцию на уровне военного времени

– объяснил бывший офицер ЦРУ.

Источник изображения: topwar.ru

По его словам, продолжающиеся поставки вооружений Киеву позволяют обеспечить американские оборонные концерны большим количеством заказов. А это положительно сказывается на состоянии экономики США.

Мы создадим огромную кучу боеприпасов, больше пушек, больше стрелкового оружия, больше защитного снаряжения. Мы создадим огромные запасы, чтобы поддержать нас, если мы когда-нибудь вступим в войну с Китаем. Но мы также создадим эти огромные запасы, которые мы сможем продолжать использовать для снабжения Украины и таким образом увеличим ВВП, расширив американские преимущества

– резюмировал Эндрю Бустаманте.

Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что при нем Украина не будет получать военную помощь от США в тех объемах, в которых киевский режим обеспечивала администрация Джо Байдена.

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