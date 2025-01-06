Источник изображения: topwar.ru
Зона проведения специальной военной операции РФ на Украине стала отличным полигоном для испытания различных систем американского вооружения. Об этом рассказал бывший офицер ЦРУ Эндрю Бустаманте. По его словам, продолжающееся противостояние несет массу выгод американской военной промышленности.
– рассказал Бустаманте.
Он объяснил, что отправку вооружений Киеву поддерживают как демократы, так и республиканцы.
– объяснил бывший офицер ЦРУ.
Источник изображения: topwar.ru
По его словам, продолжающиеся поставки вооружений Киеву позволяют обеспечить американские оборонные концерны большим количеством заказов. А это положительно сказывается на состоянии экономики США.
– резюмировал Эндрю Бустаманте.
Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что при нем Украина не будет получать военную помощь от США в тех объемах, в которых киевский режим обеспечивала администрация Джо Байдена.