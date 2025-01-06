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По данным Минэнергетики Нижней Саксонии, импорт урана из России в ФРГ в прошлом, 2024 году, вырос на 70% по сравнению с показателями предыдущего года.

В общей сложности Берлин закупил у России не менее 68,6 тонн урана. Материал был закуплен для производства топливных элементов компании Advanced Nuclear Fuels (ANF) в городе Линген в Нижней Саксонии.

При этом власти ФРГ продолжают уничтожение немецкой атомной энергетики, в угоду популярным в Евросоюзе «зеленым» идеям отказываясь от самого перспективного и чистого источника энергии на планете. В августе прошлого года был завершен снос старейшей в Германии АЭС «Графенрайнфельд». Введенная в эксплуатацию в 1982 году АЭС «Графенрайнфельд» на протяжении четырех десятилетий была символом энергетической независимости Германии, удовлетворяя более 11% энергетических потребностей Баварии.

На фоне отказа от дешевой атомной энергетики цены на электроэнергию в Германии продолжают расти и уже достигли рекордного максимума. Из-за продолжительного периода, когда сохранялась безветренная и облачная погода, что препятствовало выработке ветряной и солнечной «зеленой» энергии, цена 1 МВт/ч достигла 936 евро.

Из-за роста цен на электроэнергию существенно пострадала немецкая промышленность — в частности, сталелитейный завод компании Feralpi в городе Риза и металлургическое предприятие Anke GmbH вынуждены полностью прекратить производство.