В график укладываются: на мысе Канаверал продолжается подготовка к первому пуску РН New Glenn

Источник изображения: topwar.ru

В американском штате Флорида продолжается подготовка к первому пуску РН New Glenn. Согласно ранее представленному графику, он должен состояться 6 января этого года. Пока, по сообщениям компании Blue Origin, всё идёт по плану.

Из порта Канаверал в море уже вышла платформа Jacklyn, на которую должна совершить посадку 1-я ступень носителя

– говорится в сообщении компании.

Там подчеркивают, что ракета-носитель New Glenn рассчитана как минимум на 25 полётов. Использовать ее планируют в качестве коммерческого транспорта, который работает на более чистом топливе. Это, по словам инженеров, позволит значительно сократить количество отходов и затрат.

Источник изображения: topwar.ru

New Glenn спроектирован таким образом, чтобы вмещать различные полезные грузы и доставлять их в разные пункты назначения, удовлетворяя самые разнообразные потребности клиентов и значительно снижая стоимость запуска

– подчеркивают в Blue Origin.

Стоит отметить, что посадку 1-й ступени носителя планируют транслировать в прямом эфире. На борту платформы Jacklyn установлены антенны Starlink.

Напомним, New Glenn названа в честь Джона Гленна, первого американца, вышедшего на околоземную орбиту. По словам разработчиков, ракета спроектирована с учётом всех требований безопасности, необходимых для пилотируемых полётов.