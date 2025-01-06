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Военное обозрение

В график укладываются: на мысе Канаверал продолжается подготовка к первому пуску РН New Glenn

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Источник изображения: topwar.ru

В американском штате Флорида продолжается подготовка к первому пуску РН New Glenn. Согласно ранее представленному графику, он должен состояться 6 января этого года. Пока, по сообщениям компании Blue Origin, всё идёт по плану.

Из порта Канаверал в море уже вышла платформа Jacklyn, на которую должна совершить посадку 1-я ступень носителя

– говорится в сообщении компании.


Там подчеркивают, что ракета-носитель New Glenn рассчитана как минимум на 25 полётов. Использовать ее планируют в качестве коммерческого транспорта, который работает на более чистом топливе. Это, по словам инженеров, позволит значительно сократить количество отходов и затрат.

Источник изображения: topwar.ru

New Glenn спроектирован таким образом, чтобы вмещать различные полезные грузы и доставлять их в разные пункты назначения, удовлетворяя самые разнообразные потребности клиентов и значительно снижая стоимость запуска

– подчеркивают в Blue Origin.

Стоит отметить, что посадку 1-й ступени носителя планируют транслировать в прямом эфире. На борту платформы Jacklyn установлены антенны Starlink.

Напомним, New Glenn названа в честь Джона Гленна, первого американца, вышедшего на околоземную орбиту. По словам разработчиков, ракета спроектирована с учётом всех требований безопасности, необходимых для пилотируемых полётов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
New Glenn
Компании
Blue Origin
1 комментарий
№1
06.01.2025 17:08
Прочитал, что после 8-го.
0
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