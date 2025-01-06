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Военное обозрение

«Прощальный пакет Байдена»: президент США намерен оказать Израилю новую военной помощь - на 8 млрд долларов

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Источник изображения: topwar.ru

Американская пресса пишет о том, что Байден под конец своего президентского срока продолжает раздавать пакеты военной помощи «союзникам». Стало известно, что 46-й президент США уведомил конгрессменов о готовности осуществить выделении очередного пакета военной помощи Израилю.

По последним данным, Израиль получит военную помощь на весьма значительную сумму – в 8 млрд долларов.

В «прощальный пакет Байдена» войдут преимущественно боеприпасы, в том числе для танков, артиллерии, ударных вертолётов, а также истребителей. Например, это авиационные ракеты AIM-120C-8 AMRAAM, ракеты для вертолётов Hellfire AGM-114, комплекты JDAM для авиационных бомб, которые делают их управляемыми и планирующими.

Значительная часть этого арсенала будет поставлена в интересах ЦАХАЛ из американских запасов. Остальное – заказы для американского военно-промышленного комплекса, которые будут реализованы в течение года.

Теперь пакет военной помощи Израилю должен быть одобрен профильными комитетами обеих палат конгресса. В США в одобрении со стороны конгресса передачи оружия и боеприпасов для израильской армии не сомневаются.

Ранее сообщалось о том, что ЦАХАЛ в значительной степени растратили свой арсенал боеприпасов – в ходе войны в секторе Газа, а также в Ливане и Сирии. Присутствие израильских войск на территории суверенных государств продолжается, причём покидать указанные территории израильские военные явно не намерены. А с учётом нового пакета военной помощи от США можно предположить, что военная экспансия Израиля в регионе будет продолжаться. Но разве Израиль тем самым не нарушает международное право? Хотя... «Вы не понимаете, это другое».

Ранее в Израиле заявляли, что намерены покончить с йеменскими хуситами.

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Страны
Израиль
Ливан
Сирия
США
Продукция
AGM-114
AMRAAM
JDAM
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