Глава Пентагона примет участие во встрече группы по поставкам оружия Киеву

Заседание состоится 7 января в Германии, сообщила пресс-секретарь военного ведомства Сабрина Сингх

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Германию для участия в заседании группы западных стран по координации поставок вооружений Украине. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь военного ведомства Сабрина Сингх.

"7 января секретарь Остин направится в Рамштайн, Германия, на 25-е заседание контактной группы по Украине в сфере обороны для подтверждения наших неизменных обязательств по Украине", - сказала она.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в ближайшие дни США объявят о новом пакете военной помощи Киеву.