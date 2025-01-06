The Telegraph: Украина разрабатывает дальнобойную ракету "Трембита"

На Украине разрабатывают новую дальнобойную ракету "Трембита" для ударов по Москве, пишет The Telegraph. Зеленский гробит свой народ ради проигрышного дела, отмечают читатели. Несомненно, это "чудо-оружие" также отправится на свалку истории.

Дэвид Экс

До вступления в должность избранного президента Дональда Трампа осталось всего три недели, и администрация Джо Байдена спешит поставить Украине как можно больше оружия. Байден явно встревожен тем, что ветреный поклонник диктаторов Трамп воплотит в жизнь свои угрозы и урежет помощь Украине или прекратит ее вовсе.

Украинское правительство решило не рисковать и спешит разработать оружие, которое сможет производить, оплачивать и использовать самостоятельно, не рассчитывая на ненадежных и непредсказуемых американцев.

Новая украинская крылатая ракета “Трембита” может стать ярчайшим примером стремления Киева к огневой автономии. Предвидя тот день, когда у нее закончатся американские боеприпасы, в первую очередь тактические ракеты ATACMS дальностью 305 километров, Украина готовится производить “Трембиты” и другие дальнобойные боеприпасы для ударов в глубокий тыл. Причем в больших количествах.

“Трембита” достигает всего двух метров в длину и весит 90 килограммов. Она запускается с рампы и на первый взгляд не представляет собой ничего особенного. Однако, словно миниатюрная современная версия нацистского самолета-снаряда “Фау-1” (V-1, британцы прозвали их “жужжалками”), “Трембита” сочетает в себе громкий воздушно-реактивный пульсирующий двигатель с элементарной конструкцией (трубчатым фюзеляжем и квадратным крылом) и простым наведением. В данном случае по сигналу GPS.

Эта простота и есть ключ к успеху “Трембиты” — ее низкой стоимости.

“Трембита” в базовой комплектации разрабатывается с 2023 года, стоит всего 10 000 долларов и несет 20 килограммовую боеголовку. Дальность полета составляет всего 150 километров. Однако украинская фирма-разработчик PARS готовит и более крупную и дальнобойную версию, которая сможет достичь Москвы (в 650 километрах от украинской границы). Новая версия должна быть готова примерно через год.

Стоить она будет явно больше 10 000 долларов, но всё равно может стать самым дешевым боеприпасом глубокого поражения во всем мире. Для сравнения, одна ракета ATACMS стоит более миллиона долларов.

Ничто не помешает Украине приобрести тысячи “Трембит” даже без иностранной бюджетной помощи. Этого не скажешь о более дорогих отечественных боеприпасах глубокого поражения, над которыми работает Киев: назовем лишь для примера баллистические ракеты “Гром-2” и крылатые ракеты “Нептун”.

В данном случае значение имеет масштаб. Чтобы дать симметричный ответ массированным бомбардировкам украинских городов, баз, электростанций и заводов, Киеву необходимо резко увеличить масштабы ударов по российским городам, базам, нефтеперерабатывающим заводам и фабрикам. Того небольшого количества крылатых ракет ATACMS и Storm Shadow/Scalp, что Украина получила от США, Великобритании и Франции, недостаточно для интенсивной кампании тыловых ударов.

И те “несколько сотен” ATACMS, что Байден передал Украине, по данным The New York Times, могут оказаться последними, если Трамп урежет или свернет американскую помощь уже в январе.

Давайте начистоту: “Трембита” — это далеко не ATACMS, Storm Shadow или Scalp. У нее нет ни полезной нагрузки американских ракет, ни проникающей способности британских и французских, ни точности всех трех. Замена крупных и более точных иностранных боеприпасов меньшими и менее точными отечественными вынудит ВСУ пересмотреть сам подход к ракетным ударам.

Залп “Трембит” может отлично сработать против, скажем, крупного заводского комплекса. Но вряд ли поможет против подземных командных бункеров, которые украинцы обстреливали ракетами Storm Shadow.

Перейдя на оружие собственного производства, украинцам наверняка придется обратиться к другим целям. Но, по крайней мере, они продолжат наносить удары.

У администрации Байдена еще осталось несколько миллиардов долларов на поставки Киеву оружия (нового и со складов) — и она полна решимости их потратить. Но сколько бы боеприпасов американцы ни отправили в ближайшие несколько недель, рано или поздно они закончатся. Украинцы знают, что наступит день, когда они останутся… если даже не совсем одни, то почти.

И они готовятся.

Комментарии читателей

Finian Manson

На самом деле эта статья лишь подчеркивает, что Запад и, в частности, США предали Украину из-за Байдена, который мешкал вплоть до последних дней своего президентства.

Теперь практически неизбежно, что порывистый Трамп отдаст Украину и остальную Европу своему дружку Путину.

Мало того что Трамп ненадежен, он еще и задира. Но он понял, что Путин еще круче, и боится ему перечить.

Bruce McDonald

Блин, этот мужик просто обожает подзуживать к войне.

После миллиона погибших стало окончательно ясно, что Украине не победить. Ей отчаянно нужен Трамп: он единственный, кто может убедить Путина подписать мирное соглашение.

Вопреки укоренившемуся мнению, режим Байдена и близко не “проукраинский”. Для него украинцы — лишь пушечное мясо для стратегической цели: лишить Россию военной мощи (“Смотрите, сколько мы убили русских, не пролив ни одной капли американской крови!”).

Но это не сработало и, к тому же, грозит третьей мировой войной, поэтому приход Трампа как нельзя вовремя.

Peter Moore

От статей Экса блевать тянет. Он словно продавец подержанных автомобилей, только втюхивает смертоносное оружие.

Судя по налетам беспилотников на офисы и многоэтажки в Казани, совершенно очевидно, как будут использоваться эти бюджетные “Фау”: будут массовые атаки и террор мирных жителей.

Риск ответного удара очевиден, но я полагаю, что Зеленский и его кураторы надеются ухватиться за любое российское возмездие и раздуть из него аргумент для основных СМИ, чтобы потребовать еще большего участия НАТО.

“Глубинное государство” будет сражаться до последнего украинца. Только тогда пыль осядет и мы сможем обсудить последствия этой катастрофической опосредованной войны.

Edward Seaton

Кошмарная статья с нелепой и совершенно детсадовской трактовкой опрометчивых действий Байдена за последние три года!

Peter Moore

Чокнутая логика: мы то выставляем Путина психопатом и прочим ему судьбу Хуссейна и Каддафи, а затем надеемся, что он не настолько “безумен”, чтобы применить всё имеющееся в его распоряжении оружие.

Johnathan Green

Да, очередное оружие, которое непременно принесет победу. Только на сей раз не “вундерваффе”, а “ретро”. Без точного нацеливания и при массовом производстве нас ждут беспорядочный огонь по мирным и огромное кровопролитие. Разумеется, Россия в ответ начнет бомбить заводы, где они производятся. Разговор окончен...

Margo Robespierre

Извините, но эта статья — верх наивности. Почитайте про ракеты РС-26 “Рубеж” и “Орешник”, запущенные в декабре. С тех пор игра окончена — не только для Украины, но и для всего Запада. Остановить их нам нечем. Это 10 Махов, больше десяти тысяч километров в час — спасения нет. Молитесь о мире.

Rick White

Неужели и это “чудо-оружие” номер 25 тоже отправится на свалку истории?

Всё, что нам рекламировалось как переломный момент в конфликте, от NLAW до “Джавелинов”, от “Челленджеров” до F-16 и от HIMARS до ATACMS, никакой роли не сыграло.

Зеленский гробит свой народ ради проигрышного дела. Если он не начнет переговоры как можно скорее, скоро и договариваться будет не о чем.

Richard Russell

Байден и его подстрекатели не уймутся, пока Киев не обратится в руины.

Автор: Дэвид Экс (David Axe).