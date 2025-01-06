Пакистан и Белоруссия намерены развивать сотрудничество в сфере оборонного производства - посол

Минск. 3 января. ИНТЕРФАКС - Пакистан и Белоруссия планируют развивать сотрудничество в сфере оборонного производства, сообщил журналистам в Минске посол Пакистана в Белоруссии Саджад Хайдер Хан.

"Планируем развивать сотрудничество в сфере оборонного производства, фармацевтики и туризма", - заявил посол.

Он отметил, что именно названные им сферы играют приоритетную роль между Белоруссией и Пакистаном.

Также Саджад Хайдер Хан напомнил, что во время недавнего визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Пакистан обсуждались вопросы по упрощению логистики и развития транспорта между обеими странами. Также тогда состоялось подписание документа между национальным логистическим центром Пакистана и "Белтаможсервисом".