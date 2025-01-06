Израильское Минобороны создаёт исследовательский центр для ускорения разработок в области ИИ

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Правительство Израиля заявило о создании нового структурного подразделения при Минобороны, в задачи которого будет входить контроль разработки технологий в области искусственного интеллекта и автономных систем.

По данным издания Defence News, ведомство, получившее название «Управление по вопросам искусственного интеллекта и автономии», будет действовать под эгидой Директората оборонных исследований и разработок, выполняющего одни из ключевых функций в военно-технологической экосистеме страны. При этом предполагается, что основная цель новой структуры будет состоять в преобразовании боевых возможностей всех родов войск, чтобы сохранить оперативное преимущество ЦАХАЛ на Ближнем Востоке.

Ожидается, что новое ведомство «объединит экспертов из технологических подразделений израильской армии, академических кругов, оборонной промышленности и стартапов для достижения беспрецедентных операционных и технологических прорывов». В частности, руководство новосозданной структуры рассчитывает сосредоточиться на разработках в области искусственного интеллекта (ИИ) и автономных систем на фоне продолжающихся боевых действий между ЦАХАЛ и ХАМАС и «Хизбаллой».

Помимо прочего, благодаря внедрению ИИ и беспилотных систем израильское руководство рассчитывает сократить численность военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях, а также оптимизировать военные расходы госбюджета.

В сообщении израильского Минобороны говорится о стремлении инвестировать в наращивание наземных, воздушных, военно-морских, разведывательных и космических возможностях, чтобы обеспечить ЦАХАЛ передовыми технологиями.