И.о. президента Южной Кореи заверил посла США в надежности альянса Сеула и Вашингтона

Гонконг. 3 января. ИНТЕРФАКС - И.о. президента Южной Кореи Чхве Сан Мок в пятницу на встрече с послом США в Сеуле Филипом Голдбергом заявил, что политические проблемы Южной Кореи не подорвали ее альянс с Вашингтоном.

"Несмотря на трудную ситуацию, мы будем без колебаний продолжать дипломатический курс и политику в сфере безопасности, в основе которых лежит мощный альянс Южной Кореи и США", - приводит "Рёнхап" слова Чхве Сан Мока со встречи, на которой также присутствовал командующий войсками США в Южной Корее генерал Ксавье Брансон.

Также Чхве Сан Мок призвал приложить усилия для поддержания связей между Южной Кореей, США и Японией.

Между тем, отмечает "Рёнхап", ситуация с импичментом президента Южной Кореи Юн Сок Ёля ранее вызвала опасения у наблюдателей, что она способна подорвать координацию Сеула с Вашингтоном по вопросам безопасности, в том числе в отношении КНДР. Также высказывались вопросы, не помешают ли политические проблемы Южной Корее укреплять ее трехстороннее партнерство с США и Японией.

На фоне такой обстановки дипломатический источник заявил "Рёнхап", что вскоре планируется визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Южную Корею. Он может совершить визит в страну в грядущие воскресенье и понедельник.

Другой источник сообщил, что 13 января, вероятно, в Сеул прибудет глава МИД Японии Такэси Ивая для переговоров с Чхве Сан Моком. "Рёнхап" поясняет, что визиты Блинкена и Такэси Ивая должны заверить Вашингтон и Токио об отсутствии угроз их отношениям с Сеулом.

Кроме того, по информации источников, Южная Корея работает с КНР и Японией над организацией встречи глав МИД трех стран в начале февраля. Она должна стать подготовкой к саммиту государств, который должна принять Япония.

Ранее в декабре парламент отстранил Юн Сок Ёля от власти после его попытки ввести в стране военное положение для борьбы с политическими оппонентами. Арестованы несколько должностных лиц, предположительно причастных к объявлению военного положения, в том числе бывший министр обороны Ким Ен Хен, нынешний и бывший руководители разведывательного командования министерства обороны Мун Сан Хо и Но Сан Вона.

На этой неделе суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля, его обвиняют в объявлении 3 декабря военного положения, попытке организации мятежа и злоупотреблении властью. Следователи запросили ордер на арест после того, как президент проигнорировал три повестки о явке на допрос.