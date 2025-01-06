Небензя: в сигналах команды Трампа по Украине пока нет ничего интересного для РФ

С украинской стороны тоже исходят "сигналы о неких договоренностях", которые невозможно воспринимать всерьез, отметил постоянный представитель России при ООН

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Команда избранного президента США Дональда Трампа в своих сигналах пока не предлагает ничего интересного для РФ по Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу "Россия-24".

"Это какие-то неоформленные неясные сигналы о готовности к чему-то. Часто мы слышим слово "заморозка конфликта". Президент [РФ Владимир] Путин последний раз 19 декабря сказал ясно и четко, на каких условиях мы готовы разговаривать о том, чтобы не заморозить, а завершить этот конфликт при условии соблюдения наших законных интересов безопасности. Но пока ничего, что идет в сигналах новой американской администрации, не свидетельствует о том, что это что-то, что будет нам интересно", - отметил дипломат.

Он добавил, что в последнее время с украинской стороны тоже исходят "сигналы о неких договоренностях", которые невозможно воспринимать всерьез. "Вопрос в том, что когда наконец [Владимир] Зеленский, предположим, удосужится захотеть сесть за стол переговоров, на какой линии боевого соприкосновения это будет происходить. Чем дальше, тем хуже для него будут условия, ему давно об этом было сказано. Вопрос за ним", - заключил Небензя.

Действующий президент США демократ Джо Байден передаст республиканцу Трампу полномочия главы государства 20 января 2025 года.