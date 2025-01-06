Войти
ТАСС

Небензя: в сигналах команды Трампа по Украине пока нет ничего интересного для РФ

739
0
0
Постпред РФ при ООН Василий Небензя
Постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

С украинской стороны тоже исходят "сигналы о неких договоренностях", которые невозможно воспринимать всерьез, отметил постоянный представитель России при ООН

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Команда избранного президента США Дональда Трампа в своих сигналах пока не предлагает ничего интересного для РФ по Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу "Россия-24".

"Это какие-то неоформленные неясные сигналы о готовности к чему-то. Часто мы слышим слово "заморозка конфликта". Президент [РФ Владимир] Путин последний раз 19 декабря сказал ясно и четко, на каких условиях мы готовы разговаривать о том, чтобы не заморозить, а завершить этот конфликт при условии соблюдения наших законных интересов безопасности. Но пока ничего, что идет в сигналах новой американской администрации, не свидетельствует о том, что это что-то, что будет нам интересно", - отметил дипломат.

Он добавил, что в последнее время с украинской стороны тоже исходят "сигналы о неких договоренностях", которые невозможно воспринимать всерьез. "Вопрос в том, что когда наконец [Владимир] Зеленский, предположим, удосужится захотеть сесть за стол переговоров, на какой линии боевого соприкосновения это будет происходить. Чем дальше, тем хуже для него будут условия, ему давно об этом было сказано. Вопрос за ним", - заключил Небензя.

Действующий президент США демократ Джо Байден передаст республиканцу Трампу полномочия главы государства 20 января 2025 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.01 23:23
  • 6863
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.01 22:45
  • 21
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 06.01 20:24
  • 2
Массированный удар по ВСУ: сразу шесть СУ-57 атаковали противника ракетами
  • 06.01 19:17
  • 1
Универсальный процессор от Ubitium обещает революцию среди микропроцессоров
  • 06.01 17:08
  • 1
В график укладываются: на мысе Канаверал продолжается подготовка к первому пуску РН New Glenn
  • 06.01 15:51
  • 2
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 06.01 15:06
  • 1
Четыре палки в колёсах русской армии: Чего не хватило России, чтобы быстро выиграть СВО
  • 05.01 12:23
  • 1
Острый воздушный клинок — сильнейший российский самолет пятого поколения невероятен. В чем же сила Су-57? (Baijiahao, Китай)
  • 05.01 06:53
  • 2
Двигатель прогрелся: летные испытания импортозамещенных SSJ-100 New пройдут в начале 2025-го
  • 04.01 17:27
  • 1
Боевой потенциал авиаполка под Челябинском после перевооружения на Су-34 вырос почти в два раза
  • 04.01 17:04
  • 2
NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения
  • 04.01 16:49
  • 1
Минобороны создает центр арктической боевой подготовки
  • 04.01 16:08
  • 1
Нам нужен бундесвер, готовый к войне (Die Welt, Германия)
  • 04.01 15:08
  • 1418
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 04.01 13:49
  • 49
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников