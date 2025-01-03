Forbes: новейшая бригада ВСУ начала разваливаться еще до прихода на фронт

Новейшее подразделение ВСУ в Покровске начало разваливаться еще до столкновения с российской армией, пишет Forbes. Бойцы тысячами уходят в самоволку, а командиры неонацистов называют идиотизмом те решения, которые принимались в отношении 155-й механизированной бригады.

Дэвид Экс (David Axe)

Две российские полевые армии, насчитывающие в общей сложности 70 тысяч солдат в десятках полков и бригад, приближаются к Красноармейску (Покровску) — городу-крепости в Донецкой области.

Готовясь к предстоящему наступлению, кульминации российского натиска, начавшегося более года назад, украинцы укрепляют Красноармейск. Но одно из подкреплений, недавно сформированная 155-я механизированная бригада — одна из немногих в составе ВСУ, вооруженная немецкими танками Leopard 2 и французскими гаубицами Caesar — начала разваливаться еще до прибытия в осажденный город на прошлой неделе.

По плану бригада должна насчитывать более 5,8 тысячи военнослужащих — намного больше, чем почти сотня других сухопутных бригад ВСУ. Но примерно 1,7 из 5,8 тысяч военнослужащих ушли в самоволку в ходе девятимесячной подготовки на западе Украины, в Польше и Франции. По состоянию на ноябрь, как сообщается, почти 500 солдат по-прежнему отсутствовали.

"Проблема кроется в низкой организации и провале руководства", — считает основатель украинской аналитической группы Frontelligence Insight под псевдонимом Татаригами. При президенте Владимире Зеленском военные лидеры, включая главнокомандующего генерала Александра Сырского, отдали приоритет комплектованию новых бригад новобранцами — всего их появилось минимум 14 — а не пополнению уже действующих ветеранских, чей списочный состав после 34 месяцев тяжелых боев мог сократиться до половины или того меньше.

Однако новые бригады неэффективны: сказывается неровное руководство и нехватка вооружений. В результате мы имеем сомнительное командование и целые батальоны неподготовленных новобранцев, которые к тому же имеют дурную плохую привычку бросать родную бригаду при первой возможности. Едва вступив в бой под Покровском в последние дни, 155-я механизированная бригада понесла тяжелые потери — лишившись, как сообщается, части танков и другой бронетехники.

По словам подполковника Богдана Кротевича, начальника штаба бригады "Азов"* Национальной гвардии Украины, у этих новобранцев и танков было бы больше шансов в составе более опытных бригад. "Создавать новые бригады и оснащать их таким оборудованием при некомплекте в действующих — что это, если не идиотизм?" — спросил Кротевич.

Но это не обязательно идиотизм — это всего лишь политика. На Украину давит необходимость продемонстрировать своим непостоянным союзникам, что у нее есть резервы и готовность сражаться — вот Зеленский и его генералитет и формируют новые бригады напоказ. И они продолжают это делать, даже если с военной точки зрения было бы гораздо целесообразнее пополнить старые бригады свежими войсками и новой техникой.

"Высшее политическое руководство и военное командование, по сути, лишь играло со 155-й механизированной бригадой, даже не пытаясь наладить систематическую подготовку и обучение и не давая командирам бригад времени самим создать боеспособное подразделение", — написал украинский военный корреспондент Юрий Бутусов.

По иронии судьбы, катастрофические потери в первые же дни боевых действий вынудили украинских лидеров сделать с уцелевшими бойцами и техникой 155-й механизированной то, на чем Татаригами и Кротевич настаивали с самого начала: распределить эти силы по хорошо зарекомендовавшим себя бригадам в районе Покровска.

Но это не вернет ни людей, ни танки, что 155-я механизированная уже потеряла на прошлой неделе.

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