На Украине планируются испытания эстонской зенитной мини-ракеты для борьбы с низколетящими дронами

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Российские беспилотники типа «Герань» создают большие проблемы украинским военным, особенно если они перемещаются на малых высотах. На Украине планируются испытания новейшей эстонской зенитной мини-ракеты Mark 1, предназначенной для борьбы с низколетящими дронами.

Об этом говорится в статье, опубликованной в специализированном американском журнале Defense News.

Там сказано, что испытания нового оружия пройдут уже в январе. Их точное время и место проведения не сообщаются.

Производителем мини-ракеты является недавно созданная эстонская компания Frankenburg Technologies. Она поставила цель создать оружие, которое будет гораздо более доступным по цене, чем существующие аналоги. В нем также будет использовано программное обеспечение на основе искусственного интеллекта с автоматической идентификацией угроз. В компании заявили, что ракета для уничтожения дронов будет в десять раз дешевле, чем у конкурентов, причем времени на ее производство потребуется в сто раз меньше.

Глава компании ранее занимал высокую должность в Министерстве обороны Эстонии. В интервью британскому изданию Janes он заявил, что ракета может уничтожать беспилотники, летящие на высоте до двух километров.

Ракета Mark 1 обладает компактными размерами. Ее длина составляет 0,5 м, а масса боеголовки – 0,5 килограмма. Предполагается, что такое оружие сможет поражать цели на расстоянии до двух километров.