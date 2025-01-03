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Военное обозрение

Показаны новые кадры поражения танка Leopard 2A6 и двух Т-64БВ ВСУ ударами дронов на оптоволокне

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры поражения очередных украинских танков в приграничном районе Курской области ударами российских беспилотников-камикадзе на оптоволокне. В этот раз противник лишился немецкого танка Leopard 2A6 и двух Т-64БВ, доставшихся ВСУ в «наследство» от СССР.

Как можно увидеть на показанных кадрах, операторы ударных дронов поразили бронетехнику противника в слабозащищенную кормовую часть. Противодроновые «мангалы» не спасли украинские танки от ударов российских дронов. Высокая эффективность и точность ударов во многом обусловлены невосприимчивостью дронов на оптоволокне к воздействию РЭБ и высоким качеством передаваемого оператору сигнала.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, можно отметить, что беспилотники-камикадзе на оптоволокне становятся фактором, весьма ощутимо влияющим на весь характер ведения боевых действий в рамках украинского кризиса. Такие дроны способны успешно поражать цели на расстоянии около 15 километров, при этом обладая устойчивой управляемостью, несмотря на попытки противника глушить сигнал имеющимися средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, посредством оптоволоконного соединения операторы получают чрезвычайно четкий видеосигнал, что также становится хорошим подспорьем в поражении целей.

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в своем недавнем интервью украинской прессе назвал «огромной проблемой» массовое применение российскими военными FPV-дронов на оптоволоконном кабеле.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
Проекты
БПЛА
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