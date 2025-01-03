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В британском медиапространстве рассматривают варианты окончания украинского конфликта в этом году. При этом некоторые журналисты используют шахматный термин «эндшпиль» (заключительная часть шахматной партии).

Все варианты, обсуждаемые британцами, так или иначе, предусматривают потерю Киевом территорий, и вопрос лишь в том, сколько территории он утратит.

На востоке Украины военная машина Москвы постепенно продвигается километр за километром по бескрайним полям Донбасса. Россия набирает обороты быстрее, чем когда-либо с февраля 2022 года. Украина, похоже, проигрывает

- говорится в материале одного из влиятельных изданий Великобритании, напоминая, что на другом берегу Атлантического океана к власти пришел «непредсказуемый» Дональд Трамп.

По словам британских журналистов, несмотря на то, что в Киеве продолжают придерживаться жесткой позиции и отвергают на словах давление, на деле украинским властям придется пойти на переговоры.

Они отмечают, что и российские власти якобы будут вынуждены из-за высокой цены этой войны сесть за стол переговоров, но до этого момента неизвестно, сколько еще территории потеряет Украина.

Добавим, что за 2024 год только в Донецкой Народной Республике под российский контроль перешло более 150 населённых пунктов.