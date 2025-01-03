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Интерфакс-АВН

НАТО увеличит свое присутствие в Балтийском море - премьер Эстонии

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Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море. Архивное фото
Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy

Таллин. 2 января. ИНТЕРФАКС - НАТО в связи с последними событиями, связанными с повреждениями подводной критически важной инфраструктуры в Балтийском море, увеличит свое присутствие в его акватории, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

"Точные шаги не будут обнародованы, пока они не будут предприняты", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Таллине.

Михал выразил удовлетворение действиями Финляндии, задержавшей зарегистрированный на Островах Кука танкер Eagle S, который подозревается в повреждении эстонско-финского электрокабеля Est Link 2 и, по данным финской таможни, принадлежит российскому "теневому флоту".

"Это очень принципиальный шаг", - подчеркнул премьер Эстонии, добавив, что "так же, как финны, должны вести себя и другие страны".

"Власти Эстонии также готовы к таким действиям", - сказал он.

25 декабря эстонский оператор сетей электро- и газоснабжения Elering сообщил, что произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2 между Эстонией и Финляндией.

26 декабря Финляндия задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного электрокабеля Estlink 2.

Было начато досудебное расследование, которым руководит департамент полиции Хельсинки.

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