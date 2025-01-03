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Военное обозрение

Американский эксперт: в случае конфликта НАТО с Россией и Китаем альянс будет демилитаризован на десять лет

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Источник изображения: topwar.ru

Североатлантическому альянсу понадобится не менее десяти лет, чтобы восстановить свой военный потенциал, если произойдет столкновение с Россией и Китаем, считает американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

НАТО исчерпает весь свой боезапас ракет всех типов, потеряет десятки крупных военных кораблей и сотни лучших самолетов – и все это менее чем за месяц... Альянс был бы фактически демилитаризован на десять лет

- написал Шрайвер на своей странице в одной из социальных сетей.

Стоит добавить, что надо еще подумать, останется ли блок НАТО в принципе после войны с Китаем и Россией. И вообще, что останется после этого столкновения – это большой вопрос.

Ранее британская пресса давала неутешительные прогнозы для Североатлантического альянса на случай военного конфликта с Россией. Отмечалось, что НАТО столкнется со значительными жертвами, материальными убытками, а также временно утратит суверенитет.

В странах западного блока продолжают раздувать российскую угрозу, чтобы прикрыть этим увеличивающиеся военные расходы и помощь Украине.

Напомним, что альянс за время конфликта на Украине успел претерпеть очередное расширение за счет Финляндии и Швеции.

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