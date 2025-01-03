Американский эксперт: в случае конфликта НАТО с Россией и Китаем альянс будет демилитаризован на десять лет

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Североатлантическому альянсу понадобится не менее десяти лет, чтобы восстановить свой военный потенциал, если произойдет столкновение с Россией и Китаем, считает американский военный эксперт Уилл Шрайвер.
- написал Шрайвер на своей странице в одной из социальных сетей.
Стоит добавить, что надо еще подумать, останется ли блок НАТО в принципе после войны с Китаем и Россией. И вообще, что останется после этого столкновения – это большой вопрос.
Ранее британская пресса давала неутешительные прогнозы для Североатлантического альянса на случай военного конфликта с Россией. Отмечалось, что НАТО столкнется со значительными жертвами, материальными убытками, а также временно утратит суверенитет.
В странах западного блока продолжают раздувать российскую угрозу, чтобы прикрыть этим увеличивающиеся военные расходы и помощь Украине.
Напомним, что альянс за время конфликта на Украине успел претерпеть очередное расширение за счет Финляндии и Швеции.