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Одна из активно говорящих голов киевского режима прокомментировала вероятность проведения мирных переговоров с Россией. Речь идёт о заявлении Михаила Подоляка, советника главы офиса «президента Украины».

По словам М.Подоляка, сейчас идёт много разговоров о переговорах, однако всё это иллюзии.

Член офиса Зеленского:

Переговорного процесса быть не может, так как Россия не была вынуждена заплатить высокую цену за войну.

При этом М.Подоляк назвал очередную версию того, чем должен завершиться украинский конфликт. О «выходе на границы 1991 года» речи уже не идёт:

Мы считаем безальтернативным исходом войны получение гарантий безопасности с участием Соединённых Штатов Америки. И они осуществляли бы военное сдерживание.

Подоляк конкретизировал «новую версию»:

Россия должна осознавать , что в случае агрессии она получить значительное количество ударов.

Ударов от кого, не уточнила говорящая киевская голова. Если от Украины, то, как уже прекрасно знает Украина, ракеты полетят и по ней. Если от Запада, то всё сведётся к ядерной войне, в которой в том числе от Украины останутся дымящиеся радиоактивные руины. И что такое «агрессия» в понимании Подоляка? Готовность защищать свои интересы, интересы своих граждан, поддерживать свою безопасность на должном уровне?