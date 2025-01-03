Глава МИД Ирана: Запад не стал бы вести переговоры с нами, если бы не наши ракеты

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подчеркнул значительные рычаги, которые ракетный потенциал Ирана дает в дипломатии с Западом, заявив, что без этой силы ни одна страна не была бы готова вести переговоры с Исламской Республикой по поводу ее ядерной программы. Об этом дипломат сказал в интервью иранскому информагентству Tasnim.
- вопрошает Арагчи.
Военный потенциал Ирана, по словам главы МИД страны, вынуждает Соединенные Штаты и их западных партнеров искать дипломатические пути решения вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
В этом месяце Тегеран и европейская «тройка» - Великобритания, Франция и Германия – планируют возобновить переговоры по возвращению сторон к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного в 2015 году Ираном, США, Великобританией, Францией, Германией, Россией и Китаем.
В 2018 году 45-й президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел США из СВПД и восстановил антииранские санкции, которые были сняты соглашением, оставив будущее сделки в подвешенном состоянии.
Если учитывать, что Трамп вновь пришел к власти, очевидно, вернуться к выполнению СВПД вряд ли удастся.