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Интерфакс-АВН

Российская дальняя противолодочная авиация продолжит патрулирование над Арктикой и Атлантикой в 2025 году

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Самолет Ту-142
Самолет Ту-142.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Москва. 2 января. ИНТЕРФАКС - Патрулирование воздушного пространства над Арктикой и Атлантикой станет одной из приоритетных задач для самолетов дальней противолодочной авиации в 2025 году, сообщила пресс-служба Северного флота в четверг.

"Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 смешанного авиационного корпуса Северного флота продолжат практику длительных полетов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Данная задача будет одной из приоритетных для летчиков этого типа самолетов в новом году", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в течение 2024 года экипажи противолодочных самолетов Ту-142 неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой.

"Все полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств", - заявили в пресс-службе СФ.

По ее данным, средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону составила около 12 часов, а среднее пройденное расстояние за полет превышало 8 тыс. километров.

"Помимо выполнения воздушного патрулирования и других поставленных задач, летчики проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике", - сказали в пресс-службе флота.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-142
Проекты
Арктика
СФ
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