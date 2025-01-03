Россия демонстрирует свою разрушительную "ракету-метеорит", вселяющую в Запад ужас (Daily Express, Великобритания)

Daily Express: "Авангард" можно запускать из-за пределов земной атмосферы

Россия разработала новую гиперзвуковую ракету "Авангард", пишет Daily Express. Она может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и способна наносить удары сразу по нескольким целям в любой точке земного шара менее чем через 30 минут после пуска. Её сравнивают с "метеоритом".

Россия готовит разрушительную гиперзвуковую ракету "Авангард", способную развивать скорость до 32 тысяч километров в час, которую, как предупредил президент Владимир Путин, не сможет остановить никакая система противоракетной обороны.

Читайте ИноСМИ в нашем канале в Telegram

Известно, что ракета, которая способна нести ядерный заряд и которую Путин ранее назвал "метеоритом", может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и нанести удары сразу по множеству целей менее чем за полчаса с момента запуска.

Считается, что это оружие — единственное в своем роде, и Путин сообщил, что у западных стран нет средств, способных его остановить.

Недавно были обнародованы кадры с изображением этой ракеты. На них она была показана установленной в подземной пусковой шахте, которая находится в Оренбургской области.

В Министерстве обороны России сообщили: "Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью гидравлического механизма специального транспортно-загрузочного аппарата".

"Сложнейшие технологические операции продолжаются несколько часов".

Ранее Путин высказался так: "„Авангард“ абсолютно неуязвим для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны потенциального противника".

Считается, что эта ракета существенно "повысит боевые возможности стратегических ядерных сил России".

В 2018 году президент России сообщил, что "Авангард" движется к цели "как метеорит, как горящий шар, как огненный шар".

Фоном для новостей об "Авангарде" стали заявления военной разведки Украины о том, что многочисленные испытания российских ракет, способных нести ядерные заряды, оказались безуспешными.

По словам экспертов, неудачные испытания Россией ракет "Ярс" и "Булава", возможно, указывают на серьезные проблемы страны со средствами доставки ядерных боеприпасов к цели.

Киев заявил, что 1 ноября Россия "провела безуспешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 „Ярс“, которая является основным элементом наземного компонента российских стратегических ядерных сил".

В сообщении Киева также говорилось, что во время испытаний ракета "отклонилась от курса" и что то же самое произошло во время учений 25 октября.

Россия опровергла эти заявления украинской стороны и заявила, что испытания прошли успешно.