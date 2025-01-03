Мир или эскалация конфликта: выбор Трампа, Зеленского и Путина. Прогноз "Страны" на 2025 год (Страна.ua, Украина)

"Страна": удар России в сторону Днепра — самая большая угроза для ВСУ

В этом году инициатива на фронте перешла к России, пишет "Страна". Но говорить об исчерпании резервов ВСУ еще рано. Поэтому киевские власти тянут время и выступают против завершения конфликта. Эта стратегия кардинально ошибочна, считает автор.

Атмосфера, в которой Украина встречает новый 2025 год, разительно отличается как от ситуации декабря 2022 года, так и декабря 2023-го.

Декабрь 2022 года был временем, когда только недавно ВСУ одержали крупные успехи: был освобожден Херсон и почти вся Харьковская область. Страна жила ожиданием грядущего контрнаступления и скорой победы.

Декабрь 2023 года прошел под знаком разочарования, усталости, тревоги и неопределенности. Контрнаступление провалилось, российская армия перехватила инициативу на фронте. Надежды на смуту и дестабилизацию в России также пошли прахом вместе с провалом мятежа Пригожина. Становилось понятно, что скорой победы не будет, конфликт затягивается, исход его непонятен, а жертвы могут быть очень большими.

2024 год принёс Украине еще больше трудностей и проблем. Однако нынешний декабрь проходит под знаком новой надежды. Но надежды уже не на победу путем выхода на границы 1991 года (невозможность этого достичь военными средствами уже признает и Зеленский), а надежды на скорое прекращение конфликта и мир. Она появилась после победы Трампа на выборах президента США. Так как он неоднократно повторял (и повторяет), что намерен как можно скорее закончить конфликт.

Получится ли это — главный вопрос, о котором мы сегодня поговорим в нашем прогнозе на будущий год.

1. Ситуация на фронте: Россия перехватила инициативу, феномен Курска

Ситуация на фронте в 2024 году характеризовалась переходом инициативы к России. Армия РФ наступала весь год почти по всей линии фронта. Исключение — Курская область. Однако и там прорыв ВСУ был достаточно быстро остановлен, не достиг предполагаемой главной цели (Курской АЭС), и сейчас россияне постепенно отвоевывают территорию.

Ни до, ни после повторить курский прорыв ВСУ не смогли, хотя и пытались (атаковали и Белгородскую область, и Брянскую, а также Курскую в других местах, но безуспешно).

На остальных направлениях у россиян было продвижение, ускоренное, в том числе, и переброской одних из самых боеспособных подразделений ВСУ в Курскую область.

Наиболее существенное продвижение было на красноармейско-кураховском участке, где армия РФ проводила свою стратегическую операцию по отодвиганию линии фронта от Донецка и Мариуполя встречными ударами с севера и с юга. То, что именно такой план у россиян на данном направлении, мы писали еще в начале августа, и наш прогноз практически полностью сбылся.

Красноармейско-кураховская операция российских войск — это также и создание плацдарма для дальнейшего наступления на Днепр и Запорожье, заходя в тыл основным линиям обороны ВСУ, расположенным на южном фронте по линии "времьевский выступ – Гуляйполе – Орехов – Каменское". Неизвестно, правда, есть ли для такого масштабного наступления достаточно резервов у российской армии, но потенциально удар ВС РФ от Курахова, Красноармейска (Покровска), Селидова и Великой Новоселовки в направлении Запорожья и Днепра — это сейчас самая большая угроза для украинской армии.

2. Причины успехов России

Основных причин успехов россиян три.

Первое — улучшение качества управления боем и боеспособности российских войск, их преимущество в оружии (в первую очередь КАБы), а также начавшее проявляться к концу года преимущество в дронах.

Второе — увеличение численности российских войск на Украине при уменьшении численности ВСУ. Этот момент очень важный, так как делает бессмысленными многочисленные дискуссии о соотношении потерь, темпах мобилизации и так далее. Динамика численности войск на поле боя — интегрированный показатель, который учитывает все приведенные выше переменные. И тот факт, что россиян на фронте становится больше, а украинцев меньше, так как темпы мобилизации не покрывают текущие потери ВСУ, подтверждается как официально, так и неофициально с обеих сторон.

Третий — падение дисциплины и боевого духа украинских войск из-за непонятных перспектив затянувшегося конфликта, отсутствия крупных побед, а также из-за гибели большого числа идейных и мотивированных добровольцев и замены их на низко мотивированных "бусифицированных" новобранцев. Отсюда — рост числа СОЧ и случаев отказа выполнять приказ в рядах ВСУ.

3. Главные индикаторы ситуации на фронте

Касательно дальнейших перспектив есть две противоположные оценки. По одной из них украинская армия движется к скорому развалу, истощению резервов и краху обороны. По второй — ничего критического для ВСУ не происходит, украинская армия копит резервы (причем ряд российских военных блогеров полагает, что Украина их может задействовать для наступления уже в ближайшее время), а резервы РФ быстро истощаются, и в скором времени наступление россиян начнет буксовать и остановится.

Точно сказать, какая из этих версий верна, пока невозможно из-за недостатка информации.

Однако можно выделить несколько индикаторов, которые будут свидетельствовать о том, что ВСУ критически теряют боеспособность и их резервы исчерпаны.

Первый — выдавливание украинских войск из Курской области, контроль над плацдармом в которой имеет для украинских властей очень большое политическое значение. Если на его удержание не хватит сил, это будет свидетельством того, что у ВСУ есть очень серьёзный недостаток резервов даже для приоритетных направлений.

Второе — прорыв российских войск к Харькову. Для остановки наступления россиян на этом направлении весной-летом этого года были отправлены серьезные силы украинских войск. Если они не смогут удержать оборону, это также станет свидетельством истощения резервов.

Третье — Днепр и Запорожье. Прорыв к ним российских войск будет означать катастрофу для логистики ВСУ на всем южном фронте и на значительной части восточного. И если резервов у ВСУ не хватит, чтоб защитить данное направление, это означает, что события развиваются по наихудшему для ВСУ сценарию.

Четвертое — создание россиянами плацдарма на правом берегу Днепра в районе Херсона и/или же в районе Днепра и Запорожья (если РФ смогут захватить эти города). Это создаст потенциальную угрозу наступления российской армии в направлении Приднестровья с отрезанием Украины от моря. Если ВСУ не смогут ее предотвратить, это станет свидетельством критического падения боеспособности украинских войск.

Пятое — прорыв российских войск к Киеву, что создаст угрозу полного военного разгрома Украины.

Но ничего из этого пока не происходит.

Украинская армия с боями отступает в Донецкой области, но фронт не валится, боеспособность и управляемость украинских войск сохраняется, критические линии снабжения ВСУ не перерезаны, к крупнейшим украинским городам российские войска не подошли.

Безусловно, проблемы, которые есть у ВСУ, имеют накопительный эффект. Когда их станет слишком много, фронт может рухнуть в один момент. Но также нельзя исключать и другой вариант, что российская армия рано или поздно истощит свои резервы в наступлении и остановится, не дойдя до стратегически важных рубежей.

4. Стратегия Украины на 2025 год с поправкой на Трампа

Последнее предположение лежит в основе базовой стратегии конфликта Киева.

Украинское военно-политическое руководство исходит из того, что российская армия в ближайшее время исчерпает свой наступательный потенциал, не продвинувшись нигде, кроме Донбасса. Украина накопит силы, сделает рывок в создании роботизированных систем, а также дальнобойных ракет, которые добивают до Москвы, так или иначе решит проблемы с пополнением армии (например, снизив возраст мобилизации до 18 лет). После чего сможет перехватить инициативу на фронте.

Россия же, как считают в Киеве, в такой ситуации будет вынуждена объявить мобилизацию, что, по расчетам украинской власти, должно привести к внутренним потрясениям в РФ. Плюс, как и ранее, у Киева есть надежда на нарастание социально-экономических проблем России из-за эффекта санкций, а также на рост межнациональных и межрелигиозных противоречий внутри РФ. В первую очередь между русскими и мусульманами.

Исходя из этого, украинские власти, а также западная "партия войны" выступают против скорейшего завершения конфликта по линии фронта, полагая, что время играет на победу Украины. Под победой, правда, понимается уже не выход на границы 1991 года (хотя и эта цель полностью не снимается как задача-максимум), а принуждение РФ согласиться с членством Украины в НАТО и с присутствием западных войск на украинской территории. В Киеве понимают, что сейчас Москва на такие условия не согласится, а потому украинские власти и против переговоров на данном этапе (о чем прямо заявляет Ермак). Но полагают, что в дальнейшем позиции Кремля на фронте ослабнут и он будет вынужден принять условия Украины. Более того, ширятся слухи, что в ближайшее время, чтоб доказать правильность этого тезиса, ВСУ предпримут попытку наступления на одном из участков фронта.

Но это оценка украинской власти, которая, естественно, может быть кардинально ошибочной. Она уже оказалась ошибочной в 2023 году, когда были ожидания быстрой победы после контрнаступления, или в 2022 году, когда все ждали, что экономика РФ рухнет под тяжестью санкций.

Кроме того, далеко не все и внутри Украины считают, что стратегия украинской власти правильная. И в военных, и в политических кругах всё шире распространяется мнение, что ставка на "долгий конфликт" губительна в первую очередь для самой Украины, так как она истощается гораздо быстрее России. И время работает против Киева, особенно с учетом политической турбулентности на Западе и непонятных перспектив дальнейшей помощи Украине. Согласно этой точке зрения, если есть возможность закончить конфликт в ближайшее время, его нужно заканчивать по линии фронта и даже без гарантий вступления в НАТО. Потому что далее условия мира могут быть для Украины гораздо хуже.

Но, повторимся, позиция украинской власти иная. На Банковой считают, что время работает на Украину, а потому на переговоры сейчас идти не нужно.

Поэтому многие действия украинской власти и западной "партии войны" (о ней мы поговорим подробнее чуть позже) направлены на срыв или максимальное затруднение переговоров с Россией. Отсюда и разрешение на удары дальнобойными ракетами, и попытка настоять на приглашении Украины в НАТО, и убийства высокопоставленных российских деятелей в Москве, и многое другое.

Однако важно отметить, что Киев может придерживаться подобной стратегии только до тех пор, пока основной позицией в США и на Западе является позиция "партии войны".

Если в Вашингтоне будет, несмотря на все старания "ястребов", утверждена концепция, что конфликт нужно поскорее заканчивать по линии фронта или на иных компромиссных с Россией условиях (а именно ее сейчас продвигает Трамп), то Киев не сможет ей сопротивляться. Он будет вынужден подчиниться новой стратегии американцев, так как без поддержки Запада он боевые действия продолжать не сможет.

И тогда всё будет зависеть от того, смогут ли США договориться с РФ об условиях окончания конфликта.

Вопрос как, когда и на каких условиях закончится конфликт, является определяющим и для вопросов внутренней политики Украины: будут ли выборы, сможет ли Зеленский удержаться у власти.

5. Первая возможная стратегия России — принуждение Украины и Запада к условиям Путина

Если стратегия украинской власти в целом понятна ("воевать дальше, но если Вашингтон скажет не воевать, то идти на переговоры"), то относительно стратегии России есть две версии.

Первая из них исходит из буквального понимания официальных заявлений Кремля о неизменности июньских условий Путина — передачи под контроль РФ всей территории четырех областей, отмены санкций, ограничения численности и вооружений ВСУ, "денацификации" во внутренней политике Украины, снятия санкций, заключения полноценного мирного договора с фиксацией новых границ как международно признанных. А без выполнения всех этих требований, а также без вывода украинских войск из Курской области, Путин боевые действия останавливать не будет.

Также в околокремлевских экспертных кругах в ходу предположение, что одна из главных целей Путина — это "перезагрузка" украинской государственности, чтобы не иметь с Киевом проблем в будущем. Близкие к российской власти политологи публикуют сценарии, по которым после окончания конфликта оставшиеся под контролем Киева территории разделятся на две части. Это будет центральная Украина — лояльное и подконтрольное Москве формально независимое государство — и западная Украина, куда предполагается вытеснить антироссийские "националистические элементы". Плюс к тому — устранение от власти Зеленского, о "нелегитимности" которого постоянно говорят в Москве.

Отметим, что Украина может принять эти условия только в трех случаях.

Первый — если ее заставит это сделать Запад путем максимально жесткого давления и угроз.

Второй — если ВСУ будут полностью разгромлены или окажутся на грани неминуемого разгрома.

Третий — если Россия сможет долгосрочно "выключить" украинскую энергетику и сделает невозможным функционирование экономики и вообще жизнь людей на территории Украины, пока идет конфликт.

Признаков готовности Запада оказывать давление на Киев ради выполнения путинских требований пока не видно никаких. Хотя даже если такое принуждение и последует, то далеко не гарантировано, что украинские власти смиренно согласятся выполнить все требования, а не продолжат сопротивление. Потому что одно дело пойти под давлением Запада на остановку боёв по линии фронта (тем более, что за это выступают и многие на Украине). И совсем другое — фактически согласиться с передачей России контроля над всей страной или большей ее частью.

Второе и третье условие также не реализованы и не факт, что смогут быть реализованы в обозримом будущем.

Впрочем, в Кремле могут полагать, что время играет в их пользу, а потому и торопиться с завершением конфликта и идти на какие-то компромиссы с Трампом и Украиной не следует. Ситуация на фронте будет для ВСУ и далее ухудшаться, энергетика — постепенно уничтожаться, и потому, рано или поздно, Украина и Запад будут вынуждены пойти на выполнение условий Путина. Причем, возможно, даже еще более жестких, по сравнению с июньским вариантом.

В общем, это сценарий "длинной воли", о которой часто любит говорить Арестович* как о главном "секретном оружии Путина": идти год за годом, несмотря на жертвы и трудности, к намеченной цели. Как это произошло в свое время с Чечней. Когда от начала второй Чеченской войны и до момента окончательного ее "замирения" и подчинения ушло 6–7 лет.

6. Вторая возможная стратегия России — остановка конфликта по линии фронта

Вторая точка зрения гласит, что Кремль куда более осторожно оценивает перспективы РФ в долгом конфликте, понимает большие риски, которые он с собой несет, включая необходимость реализации мер, на которые российские власти идти не хотят (например, мобилизацию). А потому, по данной версии, Путин на самом деле настроен на скорейшее и компромиссное завершение конфликта: остановку боевых действий по линии фронта (при условии вывода украинских войск из Курской области), нейтральный статус Украины. Плюс выполнение части других условий (например, отмена санкций, некоторые изменения во внутренней политике Украины).

О том, что позиция у РФ может быть более гибкая, чем заявляется официально, время от времени пишут западные СМИ со ссылкой на источники. Также на это указывает достаточно сдержанная реакция Москвы на удары западным дальнобоем по РФ. Ряд наблюдателей воспринимает это как стремление Москвы взять паузу до прихода к власти Трампа и не закрывать возможности договориться с ним.

В целом же очевидно, что в российских элитах существуют разные точки зрения на вопрос продолжения конфликта и отношения к перспективе его скорейшей остановки. Часть выступает за сражения до победного конца. Другие же считают конфликт на Украине грандиозной ловушкой, в которую угодила Россия. И если из нее можно будет выбраться относительно безболезненно и на выгодных для РФ условиях (фиксация завоеваний на Украине и ее нейтральный статус), то это уже будет грандиозная российская победа.

И от того, на какой позиции будет стоять РФ, и зависит во-многом исход переговоров, если они, конечно, будут вообще инициированы Трампом.

Возможно, Кремль действительно полагает, что время играет на него, и потому откажется от компромиссов, продолжив конфликт. И тут весь вопрос в том, насколько российские власти трезво оценивают перспективы на фронте, в экономике и в плане поддержания стабильности внутри страны.

Если оценка перспектив скорого развала обороны ВСУ и прочности экономики РФ окажется ошибочна, то это может иметь далеко идущие негативные последствия для России. В том числе и ухудшить положение Москвы в мире, особенно среди стран Глобального Юга. РФ будет выглядеть как государство, которое под какими-то непонятными для международного сообщества предлогами отказалось от предложения прекратить конфликт, взяв, по сути, на себя ответственность за дальнейшее кровопролитие, хотя тот же Китай уже давно призывает конфликт закончить. Позиции тех сил на Западе, которые выступают за компромиссы с Москвой, резко ослабнут, так как Кремль покажет, что на компромиссы идти вообще не готов. Также это может вызвать сильное внутреннее напряжение в российском обществе из-за понимания того, что власть прекращать конфликт не хочет. Особенно обострится это напряжение в случае, если придется объявлять новую волну мобилизации.

Впрочем, повторимся: для того чтобы Кремль мог согласиться с мирными предложениями или отказаться от них, эти мирные предложения должны поступить. Поступить от Трампа. И поэтому именно его позиция будет определяющей.

*Включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.