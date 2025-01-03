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С 1 сентября этого года в украинских вузах появится новая дисциплина – базовая военная подготовка, которая станет обязательной для всех студентов. Соответствующий указ подписал потерявший легитимность президент страны Владимир Зеленский. Как объясняют украинские СМИ, изучение основ военного дела будет проходить в рамках закона об ужесточении мобилизации.

Тем, кто пройдет такую подготовку во время обучения, уже не нужно будет проходить базовую военную службу. Женщины будут проходить ее только добровольно

– отмечается в публикациях.

При этом подчеркивается, что по итогам спецкурса студенты получат военно-учетную специальность.

По всей видимости, в Киеве заранее были уверены в том, что изучать основы военного дела захотят далеко не все студенты. Поэтому в качестве своеобразной обеспечительной меры было принято решение о том, что с 1 сентября 2026 года не прошедшие базовую военную подготовку или службу не смогут поступить на государственную службу или устроиться на работу в силовые структуры.

Напомним, мобилизационные мероприятия на Украине были ужесточены весной этого года в связи с тяжелыми потерями, которые ВСУ несли в зоне проведения российской СВО. После этого работники ТЦК начали настоящий отлов мужского населения страны.

При этом, как отмечают действующие офицеры ВСУ, пользы от такой практики очень немного. Насильно мобилизованные, по их словам, не имеют никакой мотивации воевать и зачастую покидают позиции при первой же возможности.

Добавим, что сейчас на Украине рассматривают вопрос о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет.