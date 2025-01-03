Военный аналитик Коротченко назвал главные итоги года для ОПК и ВС РФ

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что действия российских бойцов привели к существенному перелому ситуации на линии боевого соприкосновения

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Боевые действия Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции привели к существенному перелому ситуации на линии боевого соприкосновения в 2024 году. Российские войска, освобождая новые населенные пункты и оказывая непрерывное давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ), заставили противника отступать, заявил ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"2024 год в целом стал успешным для ВС РФ и решения задач специальной военной операции. Произошел существенный перелом ситуации. Постепенно, но неуклонно наши тактические успехи на поле боя привели к тому, что российские группировки войск, освобождая все новые и новые населенные пункты и территории, оказывая непрерывное давление на противника, заставили его, отступая, потерять целый ряд ключевых опорных пунктов и районов. И в целом действия ВС РФ привели к перелому ситуации, сделали ее такой, что ВСУ отступают", - сказал Коротченко.

Аналитик подчеркнул, что "ВСУ отступают огрызаясь, сопротивляясь, ведя ожесточенные боевые действия". "Эта позитивная динамика непрерывных российских тактических успехов <…> позволила ВС РФ освободить значительную часть территорий, которую раньше занимали украинские военные", - отметил Коротченко.

Высокоточные ФАБ и дебют "Орешника"

Коротченко отметил, что в 2024 году Россия также продолжала тактику успешного нанесения высокоточных ударов по ключевым объектам украинской энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованных в обеспечении устойчивости тыла ВСУ, уничтожались важнейшие военные объекты противника. "Безусловно, уходящий год войдет в историю и как первое боевое применение, хотя и в режиме испытаний, новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", которое стало военно-технической сенсацией и абсолютно неожиданным событием для наших западных противников и Украины: был нанесен удар по заводу "Южмаш", где велась сборка и производство новых типов украинских оперативно-тактических ракет", - сказал военный аналитик.

По словам Коротченко, также в уходящем году Россия серьезным образом усилила свои позиции с точки зрения применения фронтовой авиации, новых видов оружия, в том числе авиационных бомб большой мощности - прежде всего, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции.

Курская область

Кроме того, аналитик заявил о планомерном выдавливании ВСУ из Курской области, куда украинские войска вторглись в августе 2024 года. "Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, в настоящее время инициатива находится в руках российских военных. Хотя характер боевых действий чрезвычайно ожесточенный, тем не менее выдавливание противника из Курской области ведется непрерывно", - сказал военный аналитик.

Коротченко подчеркнул, что во многом ожесточенности боевых действий способствует военно-техническая поддержка и разведобеспечение, которое Украина получает от Запада.

Перемены в Минобороны РФ

Коротченко также назвал важным событием 2024 года приход в Министерство обороны РФ нового руководящего состава во главе с Андреем Белоусовым, который был назначен в мае.

"Это тоже существенно изменило подходы российского оборонного ведомства к планированию и осмыслению реалий. Особенно ярко это проявилось по итогам прошедшей в декабре итоговой коллегии Минобороны РФ, где Андрей Белоусов выступил с докладом, в котором стратегическое видение будущего и наращивание возможностей нашей армии и флота были спрогнозированы и оценены уже с учетом совершенно новых факторов и критериев", - подчеркнул аналитик.

Коротченко напомнил о решении министра обороны РФ о создании нового рода войск - войск беспилотных систем. "Кстати, также на коллегии было акцентировано, что потенциально не исключен военный конфликт с НАТО. Мы должны быть готовы к такому развитию событий", - заявил эксперт.

Военный аналитик подчеркнул, что оценивает работу новой команды Минобороны России "как исключительно успешную". "Хотелось бы выделить, конечно, Анну Цивилеву с ее заботой об участниках СВО, а также создание новых форматов взаимодействия и решения всех задач, в том числе реабилитации и лечения раненых, включения их в гражданскую активность и жизнь", - добавил Коротченко.

Ядерная доктрина

Кроме того, военный аналитик отметил изменения, произошедшие в российской ядерной доктрине. "Она стала более адаптивной под существующие военно-политические вызовы и условия изменившейся безопасности в мире, и в том числе для России", - сказал он.

Также Коротченко назвал важным событием решение о развертывании российских ядерных боезарядов на территории Белоруссии. "В том числе путем использования соответствующих носителей, которые есть в белорусской армии, по согласованному протоколу и с санкции Владимира Путина и Александра Лукашенко, будет осуществляться применение ядерного оружия по агрессору с территории Республики Беларусь", - заявил он.

Военный аналитик напомнил о принятом решении о размещении новейшего ракетного комплекса "Орешник" на территории Белоруссии. По разным оценкам, от 2-3 до 10 комплексов.

Перестройка ОПК и С-500

В качестве одной из главных тенденций этого года Коротченко называет перестройку оборонной промышленности под решение главной задачи - "обеспечение потребностей в современном вооружении и военной техники российских вооруженных сил, других силовых структур, министерств и ведомств в условиях гибридной войны с Западом и реального военного конфликта с Украиной", а также беспрецедентных западных санкций.

Помимо этого, он напомнил о заявлении начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, который анонсировал завершение комплектования первого полка, оснащенного зенитными ракетными системами пятого поколения С-500.

"Это наш перспективный ответ на новые возможности США по развертыванию на ближней околоземной орбите перспективных видов космических вооружений, созданных на базе военной космической системы многоразового использования X-37B, которая, очевидно, в будущем будет носителем средств поражения наземных объектов. У нас есть С-500, которая позволяет уничтожать подобного рода американские носители в ближнем космосе", - сказал Коротченко.

Морская коллегия

Коротченко отметил также важность создания Морской коллегии РФ, указ об образовании которой был подписан Владимиром Путиным 13 августа 2024 года. Коллегию возглавил Николай Патрушев. "На совершенно ином уровне теперь будут решаться все вопросы, связанные с перспективами Военно-морского флота России - это решение задач в Арктике, где находится новый, будущий театр военных действий. Здесь нам важно не только сохранять свои позиции, но и укреплять их. Морская коллегия будет в том числе заниматься вопросами Северного морского пути - линии будущего создания мощного атомного ледокольного флота, и соответственно обликом перспективного Военно-морского флота России", - сказал военный аналитик.

Он подчеркнул, что Морская коллегия станет отвечать и за гражданский сегмент судостроения, что важно для противодействия западным санкциям.