Полк рейнджеров ВС Великобритании – специалисты серой зоны.

В марте 2021 года Министерство обороны Соединенного Королевства объявило о создании в британской армии новой бригады специальных операций (подробнее). Её ядром должен выступить новый полк рейнджеров. Оперативная готовность частим запланирована на 1 декабря 2021 года. В конце ноября оборонное ведомство Великобритании огласило некоторые детали.

Бригадный генерал Гас ФЭЙР

Бригадой специальных операций командует бригадный генерал Гас ФЭЙР (Gus FAIR). Новый полк рейнджеров создается по образцу аналогичных подразделений армии США. «Зеленые береты» в основном используются в конфликтах между миром и войной, в так называемой серой зоне. К их сфере ответственности относятся нетрадиционные военные действия и оказание военной помощи местным вооруженным силами или ополченцами в регионах развертывания.

Особенности предназначения полка отражены в снаряжении: по своей сути – это легкая пехота. Но в его составе также предусмотрено подразделение БПЛА для разведки в ближней зоне, боевые роботы для обезвреживания боеприпасов, компоненты K9 со служебными собаками или оборудование для обнаружения боевых агентов ОМП. Кроме того, имеет возможности для проведения психологических операций.

Полк рейнджеров ВС Великобритании насчитывает около 1200 военнослужащих и состоит из четырех батальонов. Два предназначены для действий в Африке, по одному – для Ближнего Востока, Центральной и Восточной Европы.

Полк рейнджеров ВС Великобритании. Специалисты

Как отмечают источники, полк рейнджеров восходит к тем нетрадиционным элитным подразделениям на службе Её Величества, которые участвовали в войне французов и индейцев (1754-1763 гг.) в Северной Америке. В этой традиции представлены также и рейнджеры армии США. Кроме того, основоположниками традиций считаются другие британские части, такие как бригада разведывательной службы или V-Force времен Второй мировой войны. В отличие от «зеленых беретов» или их коллег из 75-го полка рейнджеров армии США рейнджеры ВС Великобритании будут носить не зеленый или песочный, а серый берет. Серый цвет, в свою очередь, соответствует геральдическому соколу-сапсану, украшающему берете. «Хищная птица распространена по всему миру и может охотиться где угодно - в горах, в пустыне или в городах. Он всегда верен своему партнеру», - заявили представители британской армии.

Берет и отличительный значок полка рейнджеров

Дизайн значка – сокол-сапсан, раскинувший крылья перед тем, как схватить U-образный лист с надписью «Рейнджер», очень напоминает береты другого подразделения бывшей британской колонии Родезия, а именно: специализирующихся на нерегулярных войнах скаутов Селуса (Selous Scouts). Подчеркивается, что скауты Селуса сражались в гражданской войне в Африке, в 1970-х годах против чернокожих коммунистических повстанцев. Подобное сходство значка вызвало на острове скандал, связанный с «политкорректностью», хотя, как поясняют местные СМИ, чернокожие родезийцы также служили у скаутов Селуса. Для полноты картины следует отметить, что у скаутов Селуса был темно-коричневый берет.

Однако, споры возникли не только по поводу этой детали экипировки. Весьма вероятно, что новый полк рейнджеров окажется меньше, чем планировалось изначально. Последнее следует из общего сокращения численности британской армией с запланированных (и не достигнутых) 82 000 до 72 500 военнослужащих.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de