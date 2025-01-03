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ТАСС

Индия запустила в космос два спутника для отработки их стыковки на орбите

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ISRO
Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization).
Источник изображения: galaxywire.net

Как указал председатель ISRO Шридхара Соманатх, "миссия проходит очень хорошо"

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 декабря. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила в космос два спутника для отработки их стыковки на орбите. Запуск состоялся с космодрома в Шрихарикоте и транслировался в прямом эфире.

"Успешное отделение спутников SpaDEX знаменует собой еще одну веху в космическом путешествии Индии", - говорится в сообщении ISRO, размещенном в X. Как указал на брифинге председатель ISRO Шридхара Соманатх, "миссия проходит очень хорошо". "Два спутника перемещаются один за другим, - сообщил он. - Мы надеемся, что процесс стыковки может произойти в течение следующей недели".

Используя ракету PSLV-C60, ISRO вывела в космос спутники Chaser и Target. Они размещены на орбите на расстоянии нескольких километров друг от друга. Теперь ученые в штаб-квартире ISRO попытаются сократить эту дистанцию до 3 м, что впоследствии приведет к их стыковке на высоте около 470 км над Землей.

Основная цель миссии - разработать и протестировать системы, необходимые для сближения, стыковки и расстыковки двух космических аппаратов. Миссия также включает эксперименты с микрогравитацией.

Как указывают в ISRO, миссия, получившая название SpaDEX, представляет собой ключевой шаг для подготовки к созданию в будущем индийской космической станции и миссий на Луну. "Миссия SpaDEX имеет решающее значение для амбиций Индии в исследовании космоса, - отметили в организации. - Она делает Индию четвертой страной в мире, которая достигла передовых технологий стыковки".

Ранее правительство Индии утвердило создание национальной космической орбитальной станции, которая будет состоять из пяти модулей. Запуск первого из них запланирован к 2028 году, полностью станция будет готова к 2035 году. С борта орбитальной станции стартует к Луне пилотируемый корабль, экипажу которого предстоит совершить посадку на поверхность естественного спутника Земли. 

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