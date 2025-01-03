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Интерфакс-АВН

Польша в 2024 г. потратила на закупку новых вооружений рекордные $40 млрд - СМИ

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M142 HIMARS ВС Польши
M142 HIMARS ВС Польши.
Источник изображения: topwar.ru

Минск. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Общая сумма контрактов на закупку Польшей нового вооружения в текущем году составила почти $40 млрд, значительная часть этой суммы пришлась на контракты с военпромом США, сообщило издание Rzeczpospolita.

"В 2024 году контракты на новую технику для армии стоили более 162 млрд злотых ($39,5 млрд в эквиваленте), из которых примерно 110 млрд злотых пошли в зарубежную промышленность", - пишет издание, отмечая, что сумма является рекордной в польской истории.

Сообщается, что "крупнейшим по стоимости контрактом в 2024 году является закупка 96 вертолетов AH-64E Apache примерно на $10 млрд". "Такое большое количество этих вертолетов сделает нас вторым по величине пользователем после США, но это также означает, что другие направления в Войске Польском останутся недофинансированными", - пишет издание.

Там добавили, что к самым дорогим американским контрактам относится также "контракт на поставку и интеграцию системы IBCS для второй фазы программ Wisla и Narew, то есть, проще говоря, системы, которая будет управлять нашей противовоздушной и противоракетной обороной", стоимостью около $2,5 млрд.

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Польша
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Продукция
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