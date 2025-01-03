«Все сирийское оружие имеет российское происхождение»: новые власти в Дамаске не хотят российского ухода из Сирии

Источник изображения: topwar.ru

Новые власти Сирии не хотят ухода России из страны. Об этом заявил глава сирийской администрации Ахмед аль-Шараа, более известный как глава вооруженной группировки ХТШ* Аль-Джулани. По его словам, у Сирии есть стратегические интересы с РФ.

Россия – второе мощнейшее государство в мире. Она имеет важное значение. У Сирии есть стратегические интересы с Россией. Мы не хотели бы, чтобы Россия уходила таким образом, который не соответствует ее отношениям с Сирией

– приводит высказывание Ахмеда аль-Шараа телеканал Al Arabia.

Источник изображения: topwar.ru

Он добавил, что новое сирийское правительство не заинтересовано в уходе РФ из Сирии так, как этого хотят на Западе.

Все сирийское оружие имеет российское происхождение, и многими электростанциями управляют российские эксперты. Мы не хотим, чтобы Россия уходила из Сирии так, как хотят некоторые

– объяснил новый сирийский лидер.

Напомним, вопрос сохранения российского военного присутствия в Сирии встал после свержения режима Башара Асада. Экс-президент страны в настоящее время находится в Москве, где ему предоставлено политическое убежище.

Добавим, что на уходе РФ из Сирии активно настаивает Запад. Некоторые страны, к примеру, увязывают этот вопрос с оказанием помощи новому правительству страны. В Москве при этом подчеркивают, что сохранение российских военных баз в Тартусе и Латакии будет обсуждаться с новыми властями Сирии.

* – запрещенная в РФ террористическая организация.