Войти
Военное обозрение

«Все сирийское оружие имеет российское происхождение»: новые власти в Дамаске не хотят российского ухода из Сирии

805
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Новые власти Сирии не хотят ухода России из страны. Об этом заявил глава сирийской администрации Ахмед аль-Шараа, более известный как глава вооруженной группировки ХТШ* Аль-Джулани. По его словам, у Сирии есть стратегические интересы с РФ.

Россия – второе мощнейшее государство в мире. Она имеет важное значение. У Сирии есть стратегические интересы с Россией. Мы не хотели бы, чтобы Россия уходила таким образом, который не соответствует ее отношениям с Сирией

– приводит высказывание Ахмеда аль-Шараа телеканал Al Arabia.

Источник изображения: topwar.ru

Он добавил, что новое сирийское правительство не заинтересовано в уходе РФ из Сирии так, как этого хотят на Западе.

Все сирийское оружие имеет российское происхождение, и многими электростанциями управляют российские эксперты. Мы не хотим, чтобы Россия уходила из Сирии так, как хотят некоторые

– объяснил новый сирийский лидер.

Напомним, вопрос сохранения российского военного присутствия в Сирии встал после свержения режима Башара Асада. Экс-президент страны в настоящее время находится в Москве, где ему предоставлено политическое убежище.

Добавим, что на уходе РФ из Сирии активно настаивает Запад. Некоторые страны, к примеру, увязывают этот вопрос с оказанием помощи новому правительству страны. В Москве при этом подчеркивают, что сохранение российских военных баз в Тартусе и Латакии будет обсуждаться с новыми властями Сирии.

* – запрещенная в РФ террористическая организация.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Персоны
Башар Асад
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 02:36
  • 3
В зоне СВО заметили необычную «Мальву»
  • 04.01 01:34
  • 3
"Уралвагонзавод": в подбитой на СВО западной технике нет прорывных технологий
  • 04.01 01:18
  • 4
Путин образовал Научно-экспертный совет безопасности РФ во главе с Шойгу
  • 04.01 00:49
  • 0
Ответ на "Уралвагонзавод: в подбитой на СВО западной технике нет прорывных технологий"
  • 03.01 23:27
  • 6832
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.01 20:58
  • 0
Ответ на "Как конфликт изменил украинцев (Foreign Affairs, США)"
  • 03.01 19:39
  • 0
Ответ на "NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения"
  • 03.01 16:38
  • 1
NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения
  • 03.01 15:19
  • 1
"Это изменит ход войны". Что Россия впервые применила на фронте в 2024-м
  • 03.01 13:01
  • 0
Турецкий джокер
  • 03.01 07:23
  • 3
Испытания завершены: Россия включила систему ракетного предупреждения
  • 03.01 05:22
  • 1417
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.01 04:51
  • 1
Белоусов объяснил решение о создании войск беспилотных систем их возросшей ролью
  • 03.01 01:35
  • 7
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 03.01 01:14
  • 1
Снайперская винтовка Чукавина получит улучшенный глушитель