«Серьёзная проблема для малозаметных аппаратов»: показан полёт китайского беспилотника ДРЛО WZ-9 Divine Eagle

Источник изображения: topwar.ru

28 декабря в сети были опубликованы кадры, на которых показан полёт нового китайского беспилотника WZ-9 Divine Eagle («Божественный орёл»), разрабатываемого институтом 601/SAC для борьбы со «стелс»-аппаратами.

WZ-9 представляет собой значительный шаг вперёд в усилиях КНР по обнаружению и противодействию технологиям маскировки

- говорится в западной прессе.

«Стелс»-технологии широко используются при создании современных летательных аппаратов в целях снижения их заметности для РЛС за счёт уменьшения ЭПР и минимизации теплового и акустического следов. Как указывается, WZ-9 сможет эффективно бороться с такими ЛА.

Данный БПЛА обладает оригинальной конструкцией, имея два фюзеляжа, соединённых небольшим крылом. Основное крыло длиной 35 метров проходит через кормовую часть аппарата, на которой расположены два хвостовых стабилизатора и турбовентиляторный двигатель между ними.

Источник изображения: topwar.ru

WZ-9 оснащён продвинутой РЛС, специально разработанной для обнаружения малозаметных самолётов. Две конформные антенные решётки, расположенные вдоль фюзеляжей, работают в сочетании с широкоугольным двухдиапазонным радаром с электронным сканированием.

Эта комбинация оборудования позволяет обнаруживать на больших расстояниях малозаметные цели, такие как F-22 Raptor, F-35 Lightning II и B-2 Spirit

- отмечается в прессе.

Как указывается, хотя точность бортовой РЛС может быть ниже, чем у традиционных платформ, несколько аппаратов WZ-9, работающих в едином строю, в состоянии действовать как многопозиционная радиолокационная сеть. Такое использование БПЛА увеличивает дальность и точность обнаружения, позволяя получать радиолокационные отражения с нескольких направлений.

В случае успешного внедрения WZ-9 станет первым в мире аппаратом ДРЛО, предназначенным для обнаружения малозаметных целей. Первый прототип БПЛА был представлен в 2015 году.

Предполагаемые характеристики WZ-9: длина 14 м, высота 6 м, размах крыла 35 м, продолжительность полёта более 20 часов, максимальная высота 18 км.

Для стран, полагающихся на малозаметные технологии, WZ-9 представляет собой серьёзную проблему, требующую принятия срочных контрмер

- говорится в западной прессе.